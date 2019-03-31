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وكيل أول الكهرباء يتوجه إلى بروكسل للمشاركة فى مبادرة أفريقيا للطاقة المتجددة

الأحد، 31 مارس 2019 11:54 ص
وكيل أول الكهرباء يتوجه إلى بروكسل للمشاركة فى مبادرة أفريقيا للطاقة المتجددة الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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توجه الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة، للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ونقطة الاتصال عن مصر فى المبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة AREI ـ إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة فى الاجتماع الأول للجنة الفنية للمبادرة المقرر عقده خلال الفترة من 1 - 3 أبريل 2019.

وأوضح الدكتور عمران، فى بيان اليوم، أنه من المقرر أن يتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعرض التقدم المحرز فى تنفيذ مشروعات مبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة "AREI" التى تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عرض المشروعات التى تطابق المعايير الخاصة بالمبادرة لاعتمادها، وعرض خطة الاستثمار من قبل الاتحاد الأوروبى.

وجدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة الفنية للمبادرة من نقاط الاتصال للدول أعضاء مجلس إدارة المبادرة "5 نقاط اتصال وهم مصر، غينيا، كينيا، ناميبيا، وتشاد"، بالإضافة الى ممثل عن كل من مفوضية الاتحاد الافريقى ومفوضية الاتحاد الأوروبى وفرنسا، ليكون العدد الإجمالى 8 بخلاف ممثلى وحدة التنفيذ المستقلة "IDU "، كما عرضت مصر إمكانية المساهمة بعدد 2 خبير للمشاركة فى أعمل اللجنة على نفقة الوزارة وذلك فى حالة اذا كان حجم العمل المطلوب من اللجنة كبير بالنسبة لعدد أعضاء اللجنة.

ورحب رئيس جمهورية غينيا والحضور بهذا العرض المصرى، مؤكدًا أن مصر كانت داعمة لهذه المبادرة منذ إطلاقها فى عام 2015 فى باريس وحتى اليوم وذلك من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للقارة الإفريقية ولن تدخر أية جهد للدفع بهذه المبادرة إلى الأمام.

 


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

موسى عمران

بلجيكا




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