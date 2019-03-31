وزير التموين يعلن زيادة عدد منافذ "أهلا رمضان" لتوفير السلع قبل شهر الصيام

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، عن زيادة عدد منافذ "أهلا رمضان" فى المحافظات، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين قبل شهر رمضان، كما سيتم توفير كافة المنتجات بفروع السلع التجارية الكبرى وفروع المجمعات الاستهلاكية .

وأضاف المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض خطة شهر رمضان لتوفير السلع بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيتم إنشاء معارض "أهلا رمضان" أيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية التى يزيد مساحتها عن 200 متر، كما سيتم أيضا توفير السلع فى فروع مشروع جمعيتى بأسعار عادلة .