video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التموين يعلن زيادة عدد منافذ "أهلا رمضان" لتوفير السلع قبل شهر الصيام

الأحد، 31 مارس 2019 12:35 م
وزير التموين يعلن زيادة عدد منافذ "أهلا رمضان" لتوفير السلع قبل شهر الصيام الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب ــ مدحت وهبة ـ إسلام سعيد
إضافة تعليق

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، عن زيادة عدد منافذ "أهلا رمضان" فى المحافظات، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين قبل شهر رمضان، كما سيتم توفير كافة المنتجات بفروع السلع التجارية الكبرى وفروع المجمعات الاستهلاكية .

وأضاف المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض خطة شهر رمضان لتوفير السلع بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيتم إنشاء معارض "أهلا رمضان" أيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية التى يزيد مساحتها عن 200 متر، كما سيتم أيضا توفير السلع فى فروع مشروع جمعيتى بأسعار عادلة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التموين: لدينا احتياطى استراتيجى ضخم من ‏السلع الأساسبة يكفى لشهور

بدء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التموين والأوقاف لتوفير سلع شنط رمضان

وزير التموين: لا مساس بالأسعار خلال أو بعد شهر رمضان

المصيلحى

اهلا رمضان

التموين




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة