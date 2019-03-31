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الأحد، 31 مارس 2019 12:54 م
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وزير التموين: مخزون السلع الأساسية يكفى البلاد حتى 4 أشهر

الأحد، 31 مارس 2019 12:45 م
وزير التموين: مخزون السلع الأساسية يكفى البلاد حتى 4 أشهر الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة واسلام سعيد تصوير عمرو مصطفى
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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون السلع الأساسية يكفى احتياجات المواطنين لفترة تتراوح من 3.5 أشهر إلى 4 أشهر، كما يتم تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات والسلع الغذائية أول بأول، لافتًا إلى أن إتاحة وتوفير السلع يعمل على ضبط الأسعار.

وأضاف المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض خطة شهر رمضان لتوفير السلع بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور وكذلك المعاشات والعلاوات تؤكد حرص الرئيس على المواطن، مضيفا أنها قرارات جاءت فى وقتها .

 

 

 

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