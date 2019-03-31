وزير التموين: لدينا احتياطى استراتيجى ضخم من ‏السلع الأساسبة يكفى لشهور

كتب مدحت وهبة و إسلام سعيد - تصوير عمرو مصطفى

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين لديها احتياطي استراتيجي ضخم من ‏السلع الأساسبة يكفي لشهور قادمة، مشيرا إلى أن المجمعات ‏الاستهلاكية لديها كميات ضخمة من السلع الغذائية، وسيتم طرحها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية للإعلان عن معرض "سوبرماركت أهلا رمضان" الذى سيقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، بالتواكب مع معارض "أهلا رمضان" التى تنظمها الغرف التجارية بالمحافظات في الفترة من 21 أبريل وحتى حلول شهر رمضان.

وأضاف المصيلحي أن هناك ‏تنسيقا وتعاونا بين وزارة التموين وأصحاب السلاسل التجارية على قيامها بخفض أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى ‏عروض تخفيض الأسعار على السلع الغذائية أثناء مشاركتهم بالمعارض‎.‎

وأوضح أن المبادرة ستتضمن معرضا كبيرا بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات وآخر بالجيزة والأسكندرية يتضمنا السلع الأساسية، وغيرها من السلع الغذائية بالتوازى مع منافذ بيع جماعي بالمحافظات، تقدم السلع الأساسية بأسعار معلنة ثابتة،‏ وأقل من أسعار بالأسواق، وبنفس السعر فى كافة المحافظات طوال ‏الفترة.

وأضاف المصيلحي أنه من المتوقع أن يكون هناك أكثر من منفذ فى المحافظات ذات الكثافة ‏السكانية العالية حيث يجرى تنظيم 118 منفذا من حلايب إلى السلوم ومن أسوان إلى العريش، بخلاف المعارض الرئيسية، منوها إلى أنه يشارك بالمبادرة أكثر من 200 مورد من صانع ومستورد للسلع الرمضانية متضمنة الألبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن وأسماك، والزيوت والسمن والسكر، بالإضافة إلى العديد من السلع الاستهلاكية.

وذكر أنه تم العمل مع المحافظين لتحديد الأماكن ومع الموردين ‏لتحديد السلع والأسعار المخفضة، موضحا أن العارضين سيتضمنون القوات المسلحة، ممثلة فى جهاز الخدمة الوطنية، ووزارة الداخلية ممثلة فى مشروع أمان، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة بالشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، وكبار المصنعين والمستوردين والمنتجين ‏المصرين، والذين سيلتزموا بتوفير الكميات بالأسعار المخفضة التى ‏يتفق عليها، مؤكدا دور ‏الدولة وشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى دعم المواطن البسيط .

ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، توافر السلع الأساسية حتى نهاية شهر رمضان المبارك بكميات كافية بناء على البيانات التى عرضت أثناء الاجتماعات التى نظمها وزير التموين والتجارة الداخلية والاتحاد مع المنتجين والمستوردين.

وأوضح أنه سيتم توفير السلع الأساسية من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك بهدف خفض تكلفة التداول وبالتالى الأسعار.

وأشار الوكيل إلى أن السلاسل التجارية ستستمر فى مبادرة خفض هامش الربح لمجموعة من السلع الأساسية تتجاوز 40 سلعة لتحقيق استقرار فى الأسعار، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الجماعية والفردية بالتعاون مع الموردين لتقديم عروض مخفضة أثناء شهر رمضان المعظم تحت شعار "المواطن أولا".

وأضاف الوكيل أنه يجرى الاتفاق حاليا مع قيادات المنتجين والمستوردين لمجموعات السلع الأساسية والرمضانية لتوفير كميات كافية بكافة أنحاء مصر بأسعار أقل من أسعار السوق حتى تتمكن كافة الأسر المصرية أن تستقبل الشهر المعظم ولديها احتياجاتها بأسعار مناسبة.

وأشار الوكيل إلى أن المخزون الاستراتيجى سواء بالمخازن أو بالموانئ أو ما تم شحنه خلال الفترة الماضية، أو التعاقدات التى سترد خلال الفترة القادمة يتجاوز الاستهلاك المحلى لبعد شهر رمضان، وذلك بعد التسهيلات الائتمانية المتاحة من البنك المركزي، حيث تم الإفراج الجمركي علي كميات كبيرة من السلع الغذائية.

وأكد الوكيل أن الغرف التجارية واتحادها العام تنظم وتدعم تلك المبادرة للعام الرابع على التوالى حتى يتمكن أبناء مصر من تجار وصناع ومؤدى الخدمات من توفير السلع مباشرة للمستهلك وخفض أسعارها مع التركيز على المنتج المحلى فى إطار مبادرة الاتحاد لدعم شراء المنتج المصرى.

وأضاف الوكيل أنه سيتم التوسع فى تجربة غرفة الأسكندرية بعمل الصكوك التى يتم طباعتها والتى يمولها منتسبى الغرف وتوزع على الأكثر احتياجا ليقوموا بشراء المأكل والدواء من المنافذ.