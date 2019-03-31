وزير التموين: صرف السلع للمواليد الجديدة على البطاقات التموينية أول يوليو

كتب مدحت وهبة واسلام سعيد تصوير عمرو مصطفى

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه سيتم الإعلان عن إدراج المواليد الجديدة على البطاقات منتصف يونية المقبل وذلك للمرحلة الأولى على أن يتم تفعيل وصرف السلع لهم على البطاقات أول يوليو المقبل.

وأضاف المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض خطة شهر رمضان لتوفير السلع بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيتم إعداد دراسة لمعرفة احتياجات المواطنين من السلع المدعمة على بطاقات التموين على أن يتم توفير السلع المخصص صرفها على البطاقات بكميات وبأصناف تتناسب مع احتياجات المواطنين على أن يجد المواطن السلع التى يريدها.