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وزير التموين: "الرئيس يتابع ملف السلع ولو السعر ارتفع نصف جنيه بيسألنى"

الأحد، 31 مارس 2019 01:59 م
وزير التموين: "الرئيس يتابع ملف السلع ولو السعر ارتفع نصف جنيه بيسألنى" الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة واسلام سعيد تصوير عمرو مصطفى
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أعرب الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعادته بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور وكذلك المعاشات.

وأضاف المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض خطة شهر رمضان لتوفير السلع بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه حتى يشعر المواطن بهذه الزيادة من خلال شراء احتياجاته من السلع، يجب العمل على ضبط أسعار السلع، من خلال توفير كافة المنتجات، وقيام وزارة التموين بالعمل على تأمين مخزون استراتيجى وتأمين احتياجات البلاد من السلع والمنتجات أول بأول. 

وتابع وزير التموين: "الرئيس دائما يوجه بالعمل على توفير السلع وضبط الأسعار فى جميع الاجتماعات، حيث أنه حريص على متابعة ملف السلع بشكر مستمر، بجانب متابعة العمل حاليًا على زيادة المنافذ السلعية، مع وجود شبكة توزيع تعمل بكفاءة لطرح السلع بأسعار مناسبة قائلا: "الشكر خاص للرئيس لدعمه كافة المبادرات- لو السعر ارتفع نصف جنيه ألاقى مذكرة موجودة لماذا حدث ذلك؟ - فالشكر خاص للرئيس" 

 

 

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