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وزير التموين: افتتاح 200 فرع لمعرض أهلا رمضان وتخفيضات 20% كحد أدنى

الأحد، 31 مارس 2019 01:29 م
وزير التموين: افتتاح 200 فرع لمعرض أهلا رمضان وتخفيضات 20% كحد أدنى الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب ـ مدحت وهبة ــ إسلام سعيد - تصوير عمرو مصطفى
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أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن بدء تنظيم معرض سوبر ماركت أهلا رمضان" اعتبارًا من يوم 20 أبريل بدون جمهور ثم إتاحة المعرض اليوم التالى 21 أبريل، وذلك فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بالتعاون مع الاتحاد العام للعزف التجارية وكافة المنتجين لتوفير السلع.

وأضاف المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض خطة شهر رمضان لتوفير السلع بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التخفيضات ستتراوح من 15 إلى 20 % كحد أدنى للمستهلك، كما أن بعض المنتجين أعلنوا عن تخفيض الأسعار.

وأوضح وزير التموين، أنه سيتم توفير كل السلع مثل الأزر واللحوم والدواجن والبقوليات وكافة السلع الأخرى، كما تم إرسال خطاب لرئيس الوزراء لإتاحة مركز المؤتمرات لإقامة المعرض فيه، وأن الاتحاد العام للغرف التجارية يقوم بتجهيز كل شيء فى المحافطات، وكذلك مشاركة كافة المحافظين، كما أن المعرض الرئيسى فى القاهرة سيكون على مساحة أكثر من 15 ألف متر وجارى التنظيم للمعرض حاليا .

وأكد وزير التموين، أنه سيتم تنظيم أكثر من 200 فرع لمعرض أهلا رمضان فى كافة المحافظات بجانب تنظيم 3 معارض رئيسية فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، كما سيتم أيضا إطلاق السيارات المتنقلة بالمحافظات بجانب مشاركة السلاسل التجارية الكبرى وفروع الشركات التابعة للوزارة وكذلك المجمعات الاستهلاكية بمناسبة الشهر الكريم .

 

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على المصيلحى

التموين

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