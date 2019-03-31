وائل الإبراشى: القمة العربية بتونس رد قوى على الإدارة الأمريكية

كتب أيمن رمضان

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن القمة العربية الـ30 التى عقدت بتونس تعد رد قوى وصريح على قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة منذ قدوم دونالد ترامب، بشأن المنطقة العربية وبخاصة فى القضية الفلسطينية والجولان، موضحاً أن القمة تعد قمة النيات الصادقة، مضيفا عاد الحديث من جديد عن تصدر القضية الفلسطينية أولويات العرب ..والقادة العرب يعملون على ابطال أى محاولة لما يثار حول وجود صفقة القرن وإحباط محاولة ترامب بشأن القضية الفلسطينية والجولان".

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، عبر فضائية "ON E"، أن البيان الختامى أخرس كافة الألسنة ، التى كانت تردد أن العرب لن يستطيعوا مواجهة قرارات ترامب، موضحاً أن البيان الختامى شدد على مركزية قضية فلسطين وبطلان قرار الإدارة الأمريكية بنقل السفارة إلى القدس العربية، بالإضافة إلى عدم شرعية قرار الجولان وأنه أرض سورية محتلة وفق القانون الدولى .

ولفت مقدم البرنامج، إلى أن القمة تناولت كافة المشاكل التى تواجه المنطقة العربية، مضيفا "حتى لو كان شكلى ومعتاد إلا أنه يمحو وجود أى تنازلت ممكن أن يقدمها البعض فيما يثار حول قضية القرن"، لافتاًُ إلى أن قطر تنكرت من عروبتها وعليه فإن تميم يشعر أن على رأسه "بطحة".

وأشار "الإبراشى"، إلى أن مغادرة تميم بن حمد أمير قطر، القمة العربية فى تونس جاءت بعد حديث أمين عام جامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط ، عن التدخلات الإيرانية والتركية فى شئون الدول العربية، الأمر الذى آثار غضب تميم فغادر القاعة،وتابع:" نحن أمام دولة صغيرة هجين مكونة من بعض القواعد الأمريكية .