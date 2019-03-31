نيابة مصر القديمة تأمر بتشريح جثة تاجر مخدرات توفى داخل الحجز

كتب ـ سليم على

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية بتشريح ودفن جثة، تاجر مخدرات توفى داخل الحجز، لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير الصفة التشريحية الخاصة به.

كشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن الجثة لا يوجد بها أى إصابات ظاهرية، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، واستمعت النيابة إلى أقوال الضباط المتواجدين وقت الواقعة وعدد من المحتجزين علي خلفية الحادث.

وأشارت التحقيقات، إلى أن رجال الأمن بقسم شرطة مصر القديمة، عثروا على أحد المحتجزين على ذمة التحقيقات التى تجريها معه النيابة، لاتهامه بالاتجار في المخدرات متوفيا داخل الحجز.