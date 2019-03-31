نيابة المحلة تكلف لجنة من "العلاج الحر " بمعاينة عيادتى الطبيب المزيف

كلف مصطفى مدحت مدير نيابة مركز المحلة، بإشراف خالد عابدين رئيس النيابة مدير إدارة العلاج الحر بالغربية، بتشكيل لجنة ثلاثية من المختصين بإدارة العلاج الحر للانتقال إلى مقري المتهم مصطفى الرفاعي ابراهيم توفيق الطبيب المزيف، الكائنين الأول بمسكنه بعزبة توما التابعة لقرية كفر الجنينة مركز المحلة، والثاني بشارع العباسي القديم بجوار برج العراقي لإجراء المعاينة على الطبيعة لبيان وصفهما وطبيعة النشاط الممارس فيهما، والقائم بإداراتهما وسنده فى ذلك وعما إذا كان صدر له ثمة تراخيص من إدارة العلاج الحر لهما من عدمه.

وكلفت النيابة بتحديد شخص الصادر له الترخيص وكيفية صدوره له والمستندات المقدمة فى سبيل صدوره مع بيان ما يحويه المقرين من معدات وأجهزة طبية ومحررات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهما فى ضوء القوانين واللوائح المنظمة لذلك وللجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به فى سبيل اداء تلك المأمورية، ويتم إعداد تقرير تفصيلي بما يسفر عنه الفحص ويعرض على النيابة فور الانتهاء منه.

وتوجهت اللجنة برئاسة الدكتور فتحي فايد مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية ثان المحلة، إلى العيادة الأولى بشارع العباسي القديم، وتبين أن المتهم له عيادة مشتركة مع طبيب اخر يدعى"عبد الرحمن.س" مدون عليها ان المتهم حاصل على ماجستير امراض وجراحة الجهاز الهضمي والكبد والباطنة والسكر بكلية الطب، وأثناء تواجد اللجنة اكد عدد من جيران العيادة أنها بالفعل عيادة ولكنها مغلقة الأن.

كما انتقلت اللجنة إلى العيادة الأخرى بمنزل المتهم بعزبة توما وتبين انها غرفة بها مكتب وسرير كشف، ولا يوجد بها أي اجهزة، واكدت زوجة المتهم "اسماء.ا.د" والتي تعمل طبيبة بمستشفى حميات المحلة، أنها كانت توقع الكشف الطبي على اهالى العزبة والقرى المجاورة فى هذا المكان.

وقامت النيابة العامة بمناقشة اعضاء لجنة العلاج الحر فى التقرير المقدم منها، فى القضية رقم 12820لسنة 2019 جنح مركز المحلة.