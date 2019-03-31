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ننشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2019

الأحد، 31 مارس 2019 11:52 م
ننشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2019 وزير المالية محمد معيط
كتب أحمد يعقوب
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ينشر "اليوم السابع" البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2019 موازنة التنمية الاقتصادية والبشرية.
 
وأعلنت وزارة المالية أن الحكومة تتوقع عجزا بقيمة 445.1 مليار جنيه فى موازنة العام المالى القادم 2019-2020 التى يبلغ حجمها 1.575 تريليون جنيه، وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الموازنة العامة للدولة 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وتستهدف إيرادات تقدر بنحو 1.134 تريليون - ألف مليار - جنيه.
 
وفقا للتقرير فإن موازنة 2019-2020 تستهدف إيرادات إجمالية قدرها 1.134 تريليون جنيه بزيادة 17% عن الإيرادات المتوقعة فى الميزانية السابقة التى بلغت 969 مليار جنيه، فيما ارتفعت اﻻستثمارات الحكومية، بواقع 42% لتصل 211 مليار جنيه، 140 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة.
 
فيما يبلغ باب حيازة الأصول 28.8 مليار جنيه، بينما يبلغ باب سداد القروض 375.6 مليار جنيه، وتعتزم الحكومة اقتراض 814 مليار جنيه لتغطية العجز وأقساط القروض التى يتعين سدادها العام المالى المقبل.
 
ويستهدف مشروع الموازنة تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنمو 11.2% عن العام المالى الحالى، إضافة إلى نحو 3.8 مليار جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى بنمو 25.9%.
 
 
 
 
 
اجمالى-الاستثمارات
اجمالى الاستثمارات

اجمالي-المصروفات
اجمالي المصروفات

أفاق-الاقتصاد-العالمي
أفاق الاقتصاد العالمي

الأجور-وتعويضات-العاملين
الأجور وتعويضات العاملين

الاستثمارات-الكلية
الاستثمارات الكلية

الاستثمارات-الممولة-من-الخزانة
الاستثمارات الممولة من الخزانة

الاهداف
الاهداف

التقسيم-الاقتصادي-للمصروفات
التقسيم الاقتصادي للمصروفات

الدعم-والمنح-والمزايا-الاجتماعية
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

الرؤية-متوسطة-المدى
الرؤية متوسطة المدى

الموطن-أولا
الموطن أولا

النمو-الاقتصادي
النمو الاقتصادي

اهم-الافتراضات-الاقتصادية-على-المدى-المتوسط
اهم الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط

أولويات-سياسات-الإصلاح
أولويات سياسات الإصلاح

أولويات-سياسات-الإصلاح-في-الانفاق
أولويات سياسات الإصلاح في الانفاق

ايرادات-الضريبة---الاعجز-الكلي
ايرادات الضريبة لاعجز الكلي

برنامج-طروحات-الشركات-الحكومية-في-البورصة
برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة

جدول-ملخص-لأداء-الموازنة-العامة
جدول ملخص لأداء الموازنة العامة

حصيلة-الضرائب
حصيلة الضرائب

شراء-السلع-والخدمات
شراء السلع والخدمات

مرتكزات-السياسة-المالية-في-مجال-الحماية-الاجتماعية
مرتكزات السياسة المالية في مجال الحماية الاجتماعية

مستهدف-دين-اجهزة-الموازنة
مستهدف دين اجهزة الموازنة

 


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أخبار الاقتصاد

وزارة المالية

موازنة الدولة

مشروع الموازنة




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