video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ننشر جداول امتحانات الشهادات الأزهرية "العلوم الإسلامية القراءات والتجويد"

الأحد، 31 مارس 2019 02:19 م
ننشر جداول امتحانات الشهادات الأزهرية "العلوم الإسلامية القراءات والتجويد" امتحانات الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
 أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات، بقطاع المعاهد الأزهرية، عن مواعيد امتحانات الدور الأول، لشهادات: الثانوية الأزهرية "العُلوم الإسلاميّة"، والقراءات: "التجويد- العالية- التخصُّص"، والبُعوث: "الإعدادية- الثانوية"، والفصل الدراسى الثانى، للشهادتين: الابتدائيّة والإعداديّة الأزهرية، للعامِ الدراسى 2018/2019.

وذكر بيان للإدارة اليوم، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية "العُلوم الإسلامية": فى يوم الأحد 26 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019م، كما تبدأ امتحانات الدَّور الأول للقراءات "التجويد والعالية": فى يوم الاثنين 13 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الاثنين 20 مايو 2019م، فيما تبدأُ امتحاناتُ القراءات "التخصُّص": فى يوم الاثنين 13 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الثلاثاء 21 مايو 2019م.

وتبدأُ امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية "بُعوث": فى يوم السبت 25 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الاثنين 17 يونيو 2019م، فيما تبدأُ امتحاناتُ الدَّور الأول للشهادة الثانوية "بُعوث": فى يوم الأحد 26 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الخميس 27 يونيو 2019م.

وفيما يتعلّق بامتحانات الفَصْل الدراسى الثانى، للشهادة الابتدائية الأزهرية: فتبدأ يوم الاثنين 13 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الأحد 19 مايو 2019م. وتبدأُ امتحاناتُ الفَصْل الدراسى الثانى، للشهادة الإعدادية الأزهرية: فى يوم الاثنين 13 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الاثنين 20 مايو 2019م.

 
شهادة-العالية (القراءات)_1
شهادة العالية "القراءات"

 

 

شهادة-القراءات (التخصص)
شهادة القراءات "التخصص"

 

 

الشهادة-الثانوية-شعبةالعلوم-الإسلامية
الشهادة الثانوية شعبة العلوم الإسلامية

 

 

شهادة-التجويد (القراءات)
شهادة التجويد "القراءات"

 

 

الشهادة الثانوية بعوث
الشهادة الثانوية بعوث

 

 

الشهادة-الابتدائية
الشهادة الابتدائية

 

 

الشهادة الإعدادية بعوث
الشهادة الإعدادية بعوث

 

 

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر الجدول النهائى لامتحانات طلاب الثانوية الأزهرية لعام 2019

قطاع المعاهد الازهرية

شعبة العلوم الاسلامية

الازهر الشريف




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة