ننشر جداول امتحانات الشهادات الأزهرية "العلوم الإسلامية القراءات والتجويد"

كتب لؤى على

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات، بقطاع المعاهد الأزهرية، عن مواعيد امتحانات الدور الأول، لشهادات: الثانوية الأزهرية "العُلوم الإسلاميّة"، والقراءات: "التجويد- العالية- التخصُّص"، والبُعوث: "الإعدادية- الثانوية"، والفصل الدراسى الثانى، للشهادتين: الابتدائيّة والإعداديّة الأزهرية، للعامِ الدراسى 2018/2019 .

وذكر بيان للإدارة اليوم، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية "العُلوم الإسلامية": فى يوم الأحد 26 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019م، كما تبدأ امتحانات الدَّور الأول للقراءات "التجويد والعالية": فى يوم الاثنين 13 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الاثنين 20 مايو 2019م، فيما تبدأُ امتحاناتُ القراءات "التخصُّص": فى يوم الاثنين 13 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الثلاثاء 21 مايو 2019م.

وتبدأُ امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية "بُعوث": فى يوم السبت 25 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الاثنين 17 يونيو 2019م، فيما تبدأُ امتحاناتُ الدَّور الأول للشهادة الثانوية "بُعوث": فى يوم الأحد 26 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الخميس 27 يونيو 2019م.

وفيما يتعلّق بامتحانات الفَصْل الدراسى الثانى، للشهادة الابتدائية الأزهرية: فتبدأ يوم الاثنين 13 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الأحد 19 مايو 2019م. وتبدأُ امتحاناتُ الفَصْل الدراسى الثانى، للشهادة الإعدادية الأزهرية: فى يوم الاثنين 13 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الاثنين 20 مايو 2019م.