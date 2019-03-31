ننشر جداول امتحانات الشهادات الأزهرية "العلوم الإسلامية القراءات والتجويد"

وذكر بيان للإدارة اليوم، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية "العُلوم الإسلامية": فى يوم الأحد 26 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019م، كما تبدأ امتحانات الدَّور الأول للقراءات "التجويد والعالية": فى يوم الاثنين 13 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الاثنين 20 مايو 2019م، فيما تبدأُ امتحاناتُ القراءات "التخصُّص": فى يوم الاثنين 13 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الثلاثاء 21 مايو 2019م.
وتبدأُ امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية "بُعوث": فى يوم السبت 25 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الاثنين 17 يونيو 2019م، فيما تبدأُ امتحاناتُ الدَّور الأول للشهادة الثانوية "بُعوث": فى يوم الأحد 26 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الخميس 27 يونيو 2019م.
وفيما يتعلّق بامتحانات الفَصْل الدراسى الثانى، للشهادة الابتدائية الأزهرية: فتبدأ يوم الاثنين 13 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الأحد 19 مايو 2019م. وتبدأُ امتحاناتُ الفَصْل الدراسى الثانى، للشهادة الإعدادية الأزهرية: فى يوم الاثنين 13 مايو 2019م، وتَنتهى فى يوم الاثنين 20 مايو 2019م.
شهادة العالية "القراءات"
شهادة القراءات "التخصص"
الشهادة الثانوية شعبة العلوم الإسلامية
شهادة التجويد "القراءات"
الشهادة الثانوية بعوث
الشهادة الابتدائية
الشهادة الإعدادية بعوث
الشهادة الإعدادية
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