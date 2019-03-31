ننشر أماكن وفروع معارض أهلا رمضان فى المحافظات

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تنظيم أكثر من 200 فرع لمعارض أهلا رمضان فى كافة المحافظات، بجانب 3 معارض رئيسية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.

وكان الوزير قد أعلن بدء تنظيم معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" اعتبارًا من 20 أبريل المقبل بدون جمهور، ثم إتاحة المعرض للمواطنين فى اليوم التالى 21 أبريل، حتى ليلة شهر رمضان، وذلك فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بالتعاون مع الاتحاد العام للعزف التجارية وكافة المنتجين لتوفير السلع.