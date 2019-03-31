نمو نشاط المصانع الصينية في مارس متجاوزا التوقعات

(رويترز)

أظهر مسح رسمي نشرت نتائجه اليوم الأحد أن نشاط المصانع في الصين نما على نحو غير متوقع خلال شهر مارس للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، مما يشير إلى أن إجراءات التحفيز الحكومية ربما بدأت تؤتي ثمارها.

وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى 50.5% في مارس من 49.2% في فبراير والذي كان أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع مؤشر المشتريات الرسمي في مارس قليلا عن فبراير إلى 49.5%.

وتراجع النمو الاقتصادي في الصين في عام 2018 إلى أبطأ وتيرة له منذ ثلاثة عقود، ويتوقع محللون مزيدا من التباطؤ خلال الشهور المقبلة قبل دخول مجموعة من الإجراءات التحفيزية حيز التنفيذ وتستهدف الصين هذا العام نموا اقتصاديا يتراوح معدله بين ستة و6.5%.

وأعلنت الحكومة أنها ستزيد إنفاقها على الطرق والسكك الحديدية والموانئ تزامنا مع تخفيضات ضريبية تصل إلى ما يقرب من تريليوني يوان (297.27 مليار دولار) لتخفيف الضغوط على ميزانيات الشركات والحد من فقد الوظائف.