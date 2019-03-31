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موجيرينى: تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولى بشأن الجولان "ليس حلا"

الأحد، 31 مارس 2019 02:18 م
موجيرينى: تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولى بشأن الجولان "ليس حلا" مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى
رويترز
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قالت مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى إن تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولى بشأن الجولان "ليس حلا".

وأضافت فى كلمتها أمام القمة العربية المنعقدة فى تونس أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلى الفلسطينى هو "الحل الوحيد الواقعى والقابل للاستمرار... علينا مسؤولية لمنع حل الدولتين من أن يتبدد دون رجعة".

وتابعت موجيرينى قائلة "أى خطة مستقبلية يجب أن تعترف بالمعايير المتفق عليها دوليا بما يشمل حدود 1967 وبالتبادلات المتفق عليها ووضع القدس باعتبارها العاصمة المستقبلية للدولتين".

 

 


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