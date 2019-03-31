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تداول 16 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

مميش: عبور 46 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.2 مليون طن

الأحد، 31 مارس 2019 11:18 ص
مميش: عبور 46 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.2 مليون طن قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد، عبور 46 سفينة، بحمولة 2.2   مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة 1.3مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات  "TOLEDO TRIUMBH" التى ترفع علم بنما، بحمولة 157 ألف طن، قادمة من اليونان ومتجهة إلى ماليزيا.
 
وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 952 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "TAIPEI TRIUMPH" التى ترفع علم سنغافورة، بحمولة 159 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى اليونان.
 
فيما أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس انه برغم سوء الأحوال الجوية فأنها تعمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة اليوم 16 سفينة.
 
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين حاويات وموجود علي الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.
 
كما أستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات ومغادرة سفينة حاويات وموجود علي الأرصفة 4 سفن حاويات.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 
 
 
 
 
 
 
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس انه برغم سوء الأحوال الجوية فأنها تعمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة اليوم 16 سفينة.
 
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين حاويات وموجود علي الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.
 
كما أستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات ومغادرة سفينة حاويات وموجود علي الأرصفة 4 سفن حاويات.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 
 

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