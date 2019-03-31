مقتل مزارع إثر إصابته فى مشاجرة مع شقيقين لخلافات الجيرة بقليوب

القليوبية-نيفين طه

لفظ مزارع أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بجرح طعنى بالصدر، إثر مشاجرة مع شقيقين بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز قليوب، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمين للنيابة التى أمرت بحبسهما، والتصريح بدفن جثة المتوفى.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بتلقيه إشارة من مستشفى قليوب التخصصي بوصول المدعو " بدر. ر. أ" 23سنة، مزارع ومقيم عزبة المثلث، كوم اشفين، دائرة المركز جثة هامدة، إثر إصابته بعدد 2 جرح طعني بالصدر، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بالفحص وسؤال شقيق المتوفى المدعو" احمد. ر .أ " 25 سنة،مزارع أتهم كل من :- "محمد.ج"26سنة، مزارع ، وشقيقه"احمد.ج"24سنة، مزارع ، مقيمان دائرة المركز ، بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض محدثين إصابته التى أودت بحياته، لحدوث مشادة كلامية بينهم ، بسبب خلافات الجيرة وإشعال النيران ببعض مخلفات القش خلف منزل خال المتهمان، تطورت لمشاجرة بينهم قام على أثرها الأول بالتعدى على المجنى عليه بسلاح ابيض سكين محدثا اصابته التي أودت بحياته بمعاونة شقيقه الثانى.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابهما الواقعة على النحو المبين تحرر عن ذلك المحضر رقم 1718 ادارى مركز قليوب لسنة 2019 ،

ومن خلال الملاحقات الأمنية للمتهم الهارب المدعو "محمد . ج. ع " فقد تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، عبارة عن سكين وتم التحفظ عليها، تحرر عن ذلك محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامه قررت بنقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمى رفقة الحراسة اللازمة.