مقتل جندى تركى فى شمال غرب سوريا والجيش يرد

اسطنبول(رويترز)

قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديا تركيا قتل وأصيب آخر فى هجوم بالمورتر على موقعهما فى شمال غرب سوريا اليوم الأحد، وإن الجيش التركى رد بإطلاق النار.

وأضافت الوزارة أن وحدات حماية الشعب الكردية السورية نفذت الهجوم فى منطقة عفرين التى طرد مقاتلون فى المعارضة السورية تدعمهم تركيا مسلحى وحدات حماية الشعب منها العام الماضى.

وتقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب تنظيم إرهابى وامتداد لحزب العمال الكردستانى المحظور الذى يحمل السلاح على الأراضى التركية منذ عام 1984.

وقالت الوزارة فى بيان "بعد الواقعة استهدفنا مواقع حددنا أنها تابعة للإرهابيين".

ونشرت وزارة الدفاع التركية صورة للجندى القتيل على حسابها على تويتر.

ووحدات حماية الشعب حليف أساسى للولايات المتحدة فى الحرب على تنظيم داعش فى سوريا.