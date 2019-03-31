مصر للطيران الناقل الرسمى لضيوف المؤتمر الدولى الثالث للصيادلة العرب

كتبت رحاب نبيل

تشارك مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، بدورها ناقل رسمي لضيوف المؤتمر الدولى الثالث للصيادلة العرب، الذي انطلقت فاعلياته بالقاهرة، أمس السبت، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 500 خبير وأستاذ صيدلى في مختلف البلدان العربية، وذلك في أحد فنادق القاهرة.

ويلقي مؤتمر الصيادلة العرب، الضوء على عدد من القضايا الصيدلية والصحية الهامة، مثل "الصيدلة الإكلينيكية"، كما يلقي الضوء على مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحية لمواجهة السمنة، والأنيميا، بمشاركة ممثلين عن مستشفى 57357، وأمين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان الدكتورة منن عبد المقصود.

ويحاضر من الدول العربية في المؤتمر الدكتور فخر الأيوبي، من السعودية، والدكتور عارف العابد، من الأردن، والدكتورة سلمى بوخطوة من ليبيا، والدكتورة أنفال الكندري من الكويت.