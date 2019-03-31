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مصرع عاطل قفز من شرفة شقة عشيقته هربا من كمين أعده زوجها للإمساك به

الأحد، 31 مارس 2019 01:30 م
مصرع عاطل قفز من شرفة شقة عشيقته هربا من كمين أعده زوجها للإمساك به جثه - أرشيفية
القليوبية -فريق المحافظات
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لقى عاطل مصرعه، اليوم الأحد، إثر قيامه بإلقاء نفسه من شرفة شقة عشيقته بمدينة الخصوص من الدور الخامس، هربا من كمين أعده زوجها له بالاستعانة بكلاب شرسة للحصول على مقاطع جنسية صورها العشيق للزوجه خلال علاقتمها المحرمة سابقا، وهددها بها لاستمرار العلاقة ليسقط جثة هامدة على الأرض.

والبداية كانت بتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد محمد سعيد مأمور قسم شرطة الخصوص، من عمليات النجدة بسقوط شخص من شرفة الطابق الخامس بأحد العقارات الكائنة – دائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث، وجرى التقابل مع المدعو "محمد. ع.م" 33 سنة، جزار، وبسؤاله قرر أنه حال تواجده بالشقة السكنية خاصته فوجئ بأحد الأشخاص متواجد بصالة الشقة وحال قيامه بالإمساك به قام بالفرار والقفز من شرفة الشقة وسقط أرضًا جثة هامدة.

وعلى إثر ذلك وعقب قيام المجنى عليه بتهديد زوجة "الجزار" بتلك المقاطع عقب عودتها لعصمته، اتفق معها على استدراج المجنى عليه بدعوى إعادة العلاقة بشرط إحضار تلك المقاطع معه، وتوجه المجنى عليه للقائها بشقة الزوجية، وحال ذلك خرج الزوج من مكمنه بحجرة النوم وبصحبته كلبين يقوم بتربيتهما داخل الشقة وذلك لترويعه لتسليم مقاطع الفيديو له، إلا أن المجنى عليه انتابته حالة من الخوف والفزع وقام بالقفز من شرفة المسكن مما أدى إلى وفاته.

وبمواجهة الزوجة أيدت ما جاء بأقوال زوجها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9842 جنح قسم الخصوص لسنة 2019م، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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