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مصرع طفل صعقا بالكهرباء بمركز بدر بالبحيرة

الأحد، 31 مارس 2019 04:42 م
مصرع طفل صعقا بالكهرباء بمركز بدر بالبحيرة جثه -ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء بقرية عمر مكرم التابعة لمركز بدر بالبحيرة، وتم نقل جثته إلى المستشفى العام.
 
 
كان اللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
وبالفحص تبين ورود بلاغ بوصول الطفل محمد ك ع  9 سنوات المقيم بمنطقة صلاح الدين التابعة لقرية عمر مكرم إلى مستشفى مركز بدر جثة هامدة
 وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين وفاته إثر صعق كهربائى وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى العام.
 
 
وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملاباسات الواقعة.
 
 

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