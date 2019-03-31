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مصادر دبلوماسية: تجاهل الرؤساء العرب لأمير قطر أرغمه على مغادرة القمة

الأحد، 31 مارس 2019 03:45 م
مصادر دبلوماسية: تجاهل الرؤساء العرب لأمير قطر أرغمه على مغادرة القمة تميم بن حمد
رسالة تونس مصطفى عنبر
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قالت مصادر دبلوماسية عربية لـ"اليوم السابع" إن تجاهل معظم الرؤساء والقادة العرب لأمير قطر، تميم بن حمد، أرغمته على الانسحاب من اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة فى تونس قبل إلقاء كلمته.
 
وأوضحت المصادر أن أمير قطر لم يلق أى اهتمام من معظم الرؤساء والقادة العرب منذ دخوله لمقر انعقاد القمة بقصر المؤتمرات فى تونس، ولم يجلس حتى على المقعد المخصص لرئيس الوفد القطرى فى القمة.
 
وتابع: "الأمير تميم دخل القاعة ولم يمكث لدقائق وأخذ زجاجة ماء وانصرف من القاعة".
 
وتعترض معظم الدول العربية على سياسات الدوحة العدوانية فى المنطقة وتدخلاتها السافرة فى المنطقة بدعم وإيواء عناصر الجماعات الإرهابية على أرضها والاستقواء بقوى إقليمية لها أطماع كثيرة فى المنطقة من شأنها تقويض الاستقرار فى المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
 
وتستضيف تونس الدورة العادية الـ 30 للقمة العربية إذ تصدرت ملفات الجولان ودعم السلطة الفلسطينية وتعزيز التعاون الاقتصادى والاجتماعى بالعالم العربى أولويات مباحثات كبار المسئولين العرب.

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