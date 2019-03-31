مستشارة الاتحاد الأفريقى تلتقى مستشار الناتو لبحث سبل التعاون بين المنظمتين

كتبت- هناء أبو العز

التقت السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى، للاتحاد الافريقى بستيفن هيل المستشار القانونى لحلف الناتو للحديث حول دفع سبل التعاون القانونى بين المنظمتين الدوليتين .

كما التقت السفيرة بأعضاء الفريق القانونى الذى شكلته برئاستها باسم الاتحاد الافريقى والمكون من البروفسير مابينج مكانى أستاذ القانون الدولى من جامعة جنيف بسويسرا ، والبروفسير تشيارا جورجيتى أستاذ القانون الدولى من جامعة ريتشموند بالولايات المتحدة للتشاور حول الاجتماع المقبل المقرر عقده فى النصف الاول من ابريل للانتهاء من اعداد السؤال الذى سيطرح للتصويت عليه فى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق مجموعة السفرء الافارقة فى المنظمة بدعوة وتنسيق مع المستشار القانونى للاتحاد الافريفى ، والخاص بطلب الرأى الاستشارى من محكمة العدل الدولية بلاهاى حول حصانات رؤساء الدول من المثول أمام المحاكم الدولية .