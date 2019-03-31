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الأحد، 31 مارس 2019 11:40 م
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مسئول أمريكى يطالب الكونجرس بتشديد القيود على دخول المهاجرين

الأحد، 31 مارس 2019 10:05 م
مسئول أمريكى يطالب الكونجرس بتشديد القيود على دخول المهاجرين مهاجرون _ صورة أرشيفية
أ ش أ
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طالب كبير العاملين فى البيت الأبيض مايك مولفينى، الكونجرس، بضرورة تشديد القيود على دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

وقال مولفينى - فى مقابلة مع شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، "إن الولايات المتحدة فى حاجة إلى تعاون المكسيك وجواتيمالا وهندوراس والسلفادور؛ من أجل الحد من تدفق المهاجرين غير المسجلين إلى الحدود الأمريكية"، مشيرًا إلى أن الأفعال فى هذه الحالة ستكون أعلى صوتًا من الأقوال.

وأعرب مولفيني، عن اعتقاده بأن الديمقراطيين فى الكونجرس لن يساعدوا فى تشديد القيود على المهاجرين عبر الحدود الأمريكية؛ ومن ثم فإن واشنطن تدرس خفض المساعدات إلى جواتيمالا وهندوراس والسلفادور وإغلاق الحدود الجنوبية مع المكسيك.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هدد مؤخرًا بإغلاق الحدود الأمريكية مع المكسيك للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

 


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مسئول أمريكى

الكونجرس

المهاجرين غير الشرعيين




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