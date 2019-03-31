video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 09:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مرور القاهرة يبدأ تطبيق خدمة الرسائل النصية لإعلام قائدى السيارات بالمخالفات

الأحد، 31 مارس 2019 09:04 ص
مرور القاهرة يبدأ تطبيق خدمة الرسائل النصية لإعلام قائدى السيارات بالمخالفات سيارة مخالفه - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

أكد مصدر أمنى أن الإدارة العامة لمرور القاهرة، بدأت فى تطبيق نظام جديد تنتهجه الإدارة، من خلال إدخال كافة بيانات السيارات أثناء التجديد أو استخراج التراخيص، بحيث يتم حالة ارتكاب مخالفة مرورية  داخل ميادين العاصمة،  إرسال رسائل نصية عن نوع المخالفة على الهاتف المحمول الخاص بسائقى المركبات بعنوان "انت مخالف" و مرفق به نوع المخالفة وتفاصيلها، والمكان الذى ارتكبت فيه المخالفة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن إرسال الرسائل النصية على الهواتف المحمولة تحتوى على تنبيه هام على سائقى السيارات، بضرورة التصالح في مدة لا تقل عن 3 أيام، وبمجرد انتهاء المدة المحددة لهم  سيتم دفع المخالفة كاملة، موضحا أنه سيتم إدخال أساليب حديثة أخرى لكافة الميادين من خلال تركيب إشارات ضوئية وكاميرات حديثة لها أبعاد وتقنيات حديثة لها القدرة على مراقبة كافة الطرق.

 وأشار المصدر، إلى أنه يتم رصد المخالفات المرورية عن طريق كاميرات مراقبة تم تركيبها بالطرق والميادين الهامة بنطاق العاصمة، تتم عن طريق رصد المخالفة وإرسالها إلى غرف عمليات داخل الإدارة، ويتم تجميعها وإرسالها عن طريق نظام إلكترونى لنيابة المرور، دون أى تدخل بشرى إلا فى الحالات الطارئة منها الحوادث المرورية، والمصادمات التى تستلزم تواجد رجال المرور.

ولفت المصدر، إلى أن هناك أنظمة حديثة و الكترونية سيتم إدخالها خلال الفترة المقبلة بالطرق، والميادين مع تركيب كاميرات مراقبة لرصد الحالة المرورية بالطرق، من خلال رصد غرف العمليات بإدارة المرور، حيث يتم التعامل معها بشكل سريع، بانتقال رجال المرور، والتعامل مع البلاغات، فى ظل وجود طفرة لاسلكية وتدعيم كافة الخدمات بأجهزة لاسلكية للتعامل مع الأحداث.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كثافات مرورية أعلى الدائرى اتجاه المريوطية المعادى بسبب تصادم 3 سيارات

أوناش المرور ترفع حطام حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الدائرى اتجاه المعادى

تعزيز الخدمات المرورية فى محيط استاد القاهرة بسبب أعمال تطوير طريق النصر

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور القاهرة

انظمة حديثة

كاميرات مراقبة




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة