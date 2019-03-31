مرور القاهرة يبدأ تطبيق خدمة الرسائل النصية لإعلام قائدى السيارات بالمخالفات

كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى أن الإدارة العامة لمرور القاهرة، بدأت فى تطبيق نظام جديد تنتهجه الإدارة، من خلال إدخال كافة بيانات السيارات أثناء التجديد أو استخراج التراخيص، بحيث يتم حالة ارتكاب مخالفة مرورية داخل ميادين العاصمة، إرسال رسائل نصية عن نوع المخالفة على الهاتف المحمول الخاص بسائقى المركبات بعنوان "انت مخالف" و مرفق به نوع المخالفة وتفاصيلها، والمكان الذى ارتكبت فيه المخالفة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن إرسال الرسائل النصية على الهواتف المحمولة تحتوى على تنبيه هام على سائقى السيارات، بضرورة التصالح في مدة لا تقل عن 3 أيام، وبمجرد انتهاء المدة المحددة لهم سيتم دفع المخالفة كاملة، موضحا أنه سيتم إدخال أساليب حديثة أخرى لكافة الميادين من خلال تركيب إشارات ضوئية وكاميرات حديثة لها أبعاد وتقنيات حديثة لها القدرة على مراقبة كافة الطرق.

وأشار المصدر، إلى أنه يتم رصد المخالفات المرورية عن طريق كاميرات مراقبة تم تركيبها بالطرق والميادين الهامة بنطاق العاصمة، تتم عن طريق رصد المخالفة وإرسالها إلى غرف عمليات داخل الإدارة، ويتم تجميعها وإرسالها عن طريق نظام إلكترونى لنيابة المرور، دون أى تدخل بشرى إلا فى الحالات الطارئة منها الحوادث المرورية، والمصادمات التى تستلزم تواجد رجال المرور.

ولفت المصدر، إلى أن هناك أنظمة حديثة و الكترونية سيتم إدخالها خلال الفترة المقبلة بالطرق، والميادين مع تركيب كاميرات مراقبة لرصد الحالة المرورية بالطرق، من خلال رصد غرف العمليات بإدارة المرور، حيث يتم التعامل معها بشكل سريع، بانتقال رجال المرور، والتعامل مع البلاغات، فى ظل وجود طفرة لاسلكية وتدعيم كافة الخدمات بأجهزة لاسلكية للتعامل مع الأحداث.