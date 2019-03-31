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مراقبة الأغذية بسوهاج تعدم مواد غذائية فاسدة وتحرير 49 محضرا متنوعا

الأحد، 31 مارس 2019 03:11 م
مراقبة الأغذية بسوهاج تعدم مواد غذائية فاسدة وتحرير 49 محضرا متنوعا المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية
سوهاج - محمود مقبول
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وجهت إدارة مراقبة الأغذية بسوهاج بتكليف من الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، حملة مكبرة على أماكن عرض وبيع وتخزين وتداول المواد الغذائية بمدينه أخميم .

ترأس الحملة الدكتور سلامة الرشيدى مدير إدارة مراقبه الأغذية بالمديرية ومحمد حسن مراقب عام الأغذية، وقد أسفرت جهود الحملة عن المرور والتفتيش على 31 منشأه غذائيه "مطاعم وسوبر ماركت ومخابز بلدى وأفرنجى ومخازن مواد غذائية".

كما تم تحرير 49 محضر جنحه مختلفة شهادات صحيه وإشتراطات صحيه ونظافه وعرض خارج حدود المحل وقرار الأوعيه وأغذيه محظور بيعها بالطريق العام، ورخص باعه متجولين، وتم إعدام 950 كيلو مواد غذائية مختلفة الأنواع متغيره فى الخواص الطبيعيه وغير صالحه للاستهلاك الأدمى، وإرسال 16 مذكره غلق إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينه أخميم فى منشآت غذائية تدار بدون ترخيص .

مواد غذائية منتهية الصلاحية (1)

مواد غذائية منتهية الصلاحية

 

مواد غذائية منتهية الصلاحية (2)
مواد غذائية منتهية الصلاحية

 

مواد غذائية منتهية الصلاحية (3)
مواد غذائية منتهية الصلاحية

 

مواد غذائية منتهية الصلاحية (4)
مواد غذائية منتهية الصلاحية

 

مواد غذائية منتهية الصلاحية (5)
مواد غذائية منتهية الصلاحية

 


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