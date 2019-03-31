محافظ كفر الشيخ يترأس اجتماع المجلس الإستشارى لرعاية طلاب مدارس التربية الخاصة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ ،إن الهدف من اصداره قرار،بتشكل المجلس الاستشاري للتربية الخاصة ، لتحديد ودراسة مشكلات التربية الخاصة للطلاب ذوي الاعاقة بالمحافظة،واقتراح الحلول المناسبة في إطار السياسة العامة للوزارة،وتحديد طرق الاتصال والتنسيق مع الهيئات المختلفة في المحافظة بشأن تقديم ودعم وتمويل الخدمات في مجالات التربية والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والمهنية بمدارس وفصول التربية الخاصة بالمحافظة،كما يهدف إلي اقتراح ودراسة مدي إمكانية إنشاء مدارس وفصول للتربية الخاصة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ كفرالشيخ،المجلس الإستشارى لمدارس التربية الخاصة والفكرية، لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات الهامة بشأن رعاية ودعم طلاب مدارس التربية الخاصة والفكرية وسبل رعايتهم بعد التخرج ودمجهم فى سوق العمل ورعايتهم نفسياً ومادياً واجتماعياً، بحضور المحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والدكتورة بثينة كشك، وزارة التربيه والتعليم، والدكتور فيصل جوده، وكيل وزارة الصحة والسكان.

وأضاف محافظ كفرالشيخ،أن من مهام المجلس الاستشاري تسهيل عملية صرف السماعات للطلاب ضعاف السمع من هيئة التأمين الصحي،وتنظيم حملات صحية دورية لفحص تلاميذ بمدارس التربية الخاصة، والموافقه علي الإعلان في الإدارات التعليمية عن شغل وظيفة مشرف -مشرفة "مبيت ندبا، وذلك من ضمن تخصصات المعلمين المختلفة، ومراعاة عدم الاقتصار على الاخصايئين الاجتماعيين،لسد العجز،بالإضافة الي العمل علي توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة من خريجي مدارس التربية الخاصة في القطاع الخاص بالمحافظة بما يتناسب مع قدراتهم.

وأوضح محافظ كفرالشيخ،انه تم دراسة عدد من المقترحات خلال الإجتماع منها " بناء مدرسة للتربية الفكرية بمدينة بيلا بديلا عن الفصول الملحقة والموجودة حيث وصل عدد الطلاب فيها إلي 57 طالباً ،ملحقين على مدرسة المعداوى ببيلا، وبناء مدرسة للصم وضعاف السمع بإدارة الحامول ،نظرا لأن المدرسة الحالية ملحقة علي مدرسة التربية الفكرية بقرية الزعفران، التابعة لمركز الحامول،وأصبح المبنى لايتسع بعد اضافة المرحلة الاعدادية والثانوية،وبناء مدرسة النور الابتدائية للمكفوفين بكفر الشيخ،وتسهيل حصول الطلاب على معاش كرامة،من وزارة التضامن الاجتماعي لطلاب مدارس التربية الخاصة،وتوفير زائرات صحيات بالقسم الداخلي بناءا علي القرار 291 لسنة 2017 والمنظم للعمل داخل مدارس التربية الخاصة، وتزويد مدارس التربية الخاصة بالأدوية اللازمة للطلاب، وتنظيم قوافل طبية بصفة دورية للمرور على مدارس التربية الخاصة،وعمل ندوات دينية للتوعية بصحيح الدين مع تووفير مترجمين للغة الإشارة،وتفعيل دور المشاركة المجتمعية من خلال رجال الأعمال والجمعيات الأهلية لتوفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص ودمجهم فى المجتمع.

وعلى جانب أخر دعا محافظ كفرالشيخ، أعضاء مجلس نواب ممثلي الخمس القرى الأكثر إحتياجاً وهم " قرية صندلا بمدينة كفرالشيخ، قرية الفقهاء القبلية في مدينة سيدي سالم، قرية أبودراز في مدينة فوة، قرية ٧٥ المنصور بمدينة الحامول، قرية الروس بمدينة مطوبس " والمدرجة في الخطة للعام المالي 2019/2020والتي سيتم البدء العمل بها في 11 يونيو 2019م، بالتنسيق مع إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، وذلك لحضور جلسات الحوار المجتمعي مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، في حضور نواب وممثلى الـ 5 قرى المحددة، لإجراء حصر للاحتياجات الفعلية المطلوبة لتنمية وتطوير هذه القرى إجتماعياً وإقتصادياً وعمرانياً.