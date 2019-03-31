محافظ بني سويف يستقبل وفد من قضاة مجلس الدولة بعد وضع حجر أساس مجمع المحاكم

بنى سويف :هانى فتحى

استقبل المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف بديوان عام المحافظة وفد رفيع المستوى من شيوخ قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة والمستشار فؤاد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس ، والمستشار بخيت اسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، والمستشار حسن كمال شلال رئيس قسم التشريع بالمجلس ، والمستشار يحي خضري رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية بالمجلس ، وعدد من المستشارين أعضاء المجلس الخاص ولفيف من السادة مستشاري المجلس ببني سويف ، وفي حضور المستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام.

جاء ذلك عقب وضع حجر أساس مجمع محاكم مجلس الدولة، على مساحة 1200متر تقريباً بمدينة بني سويف، والذي يضم 7 طوابق علوية وطابق أرضي ، تشمل محاكم تأديبية وإدارية ودوائر للقضاء الإداري والأفراد وكل ما يتعلق بالنزاع مع الجهات الإدارية والطعون الانتخابية وغيرها .

وأهدى المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة درع المجلس لمحافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر تقديرا لدوره الوطني في مختلف المجالات ، وبدوره قدم المحافظ درع المحافظة لرئيس المجلس بإعتباره من شيوخ القضاة ومن كبار رموز القضاء المصري