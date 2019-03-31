محافظ بني سويف ورئيس مجلس الدولة يضعان حجر أساس مشروع مجمع المحاكم

بنى سويف : فريق المحافظات

شارك المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، في وضع حجر أساس مجمع محاكم مجلس الدولة، وذلك بحضور المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار فؤاد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس ، والمستشار بخيت اسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، والمستشار حسن كمال شلال رئيس قسم التشريع بالمجلس ، والمستشار يحي خضري رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية بالمجلس ، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، والأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، وعدد من المستشارين أعضاء المجلس الخاص ولفيف من السادة مستشاري المجلس ببني سويف





وقام المحافظ، بوضع حجر الأساس للمبنى على مساحة 1200متر تقريباً بمدينة بني سويف، والذي سيضم 7 طوابق علوية وطابق أرضي ، تشمل محاكم تأديبية وإدارية ودوائر للقضاء الإداري، والأفراد وكل ما يتعلق بالنزاع مع الجهات الإدارية وغيرها .





وأثنى المحافظ على مشروع إنشاء مجمع محاكم لمجلس الدولة بمحافظة بني سويف، حيث سيسهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين، وانجاز عدد كبير من القضايا التي يتم تداولها وسرعة الفصل فيها، وذلك في إطار تطوير المنظومة القضائية للتيسير على أبناء المحافظة.





ومن جانبه، أوضح المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة، أن افتتاح عدد من مباني محاكم مجلس الدولة في المحافظات، يأتي لتسهيل خدمة التقاضي ولتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، من خلال زيادة أعداد الدوائر ومباني المحاكم لسرعة الفصل في القضايا والطعون المنظورة أمام الأقسام المختلفة بمجلس الدولة.