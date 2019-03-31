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محافظ بنى سويف يستقبل طاقم إسعاف أعاد 56 ألف جنيه لمواطن مصاب فى حادث

الأحد، 31 مارس 2019 02:25 م
محافظ بنى سويف يستقبل طاقم إسعاف أعاد 56 ألف جنيه لمواطن مصاب فى حادث جانب من استقبال المحافظ للمسعفين
بنى سويف- فريق المحافظات
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استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، سعيد محمد شرهاوي ، ومحمد حسين حسن، سائق ومسعف ، (طاقم سيارة 2180) تمركز أبو صالح مرفق إسعاف بني سويف، بعد أن قاما بتسليم 56 ألف جنيه لمواطن من بركة السبع محافظة المنوفية؛ أصيب في حادث انقلاب سيارته عند أبو صالح ببني سويف، وتسلم المبلغ من خلال محضر رسمي بقسم الشرطة.
 
حيث أعرب محافظ بني سويف، عن تقديره الكبير لأمانتهم وشهامتهم، مؤكدا لهم أنهم أظهروا المعدن النفيس للشعب المصري عموم ، ولأهالي بني سويف بصفة خاصة فهم أهل الأمانة والكرم والإخلاص والطيبة التي يشهد لهم بها القاصي والداني.
 
وأكد المحافظ لهم، أنه حرص على لقائهم لكي يرسخ لمثل هذه النماذج المتميزة مهنيا وأخلاقيا، مشيرا إلى أن القاء الضوء على المتميزين أخلاقيا والمتأصلين بعادات وتقاليد الشعب المصري، التي عرف بها على مر العصور، فذلك يعمق لدى أبنائنا البراعم والشباب هذه الأخلاقيات، ويمثل أكبر حافزا للتخلق بها والعمل من خلالها في كل مراحل حياتهم، خاصة أخلاق الأمانة والإنتماء وحب الوطن  .
 
وأعرب سعيد شرهاوي ( السائق)،عن سعادته وفخره بلقاء المحافظ لهم بمكتبه ، وأنه شعر بتقدير الدولة لكل متميز رغم أن مافعله هو واجب عليه ، ولكنه وجد الترحيب والتقدير من الحكومة، مشيرا إلى أن مقابلة المحافظ للطاقم الذي رد الأمانة لأهلها، يعد تشجيعا لكل متميز ومخلص وأمين، مؤكدا على أن المصريين كلهم بداخلهم الخير ويمتلكون الأخلاق الحميدة ومحب لوطنه الغالي مصر.
 
جانب من استقبال المحافظ للمسعفين (1)
جانب من استقبال المحافظ للمسعفين (1)

جانب من استقبال المحافظ للمسعفين (2)
جانب من استقبال المحافظ للمسعفين (2)

جانب من استقبال المحافظ للمسعفين (3)
جانب من استقبال المحافظ للمسعفين (3)

جانب من استقبال المحافظ للمسعفين (4)
جانب من استقبال المحافظ للمسعفين (4)

جانب من استقبال المحافظ للمسعفين (5)
جانب من استقبال المحافظ للمسعفين (5)
 
 
 

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