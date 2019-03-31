محافظ المنيا يفتتح 4 مصانع جديدة بالمنطقة الصناعية

المنيا- فريق المحافظات

افتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، 4 مصانع جديدة بالمنطقة الصناعية شرق النيل، بتكلفة تصل إلى أكثر من 340 مليون جنيه، وذلك من إجمالي 90 مشروع تم الانتهاء منها، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ100، والذي يوافق 18 مارس من كل عام.

رافق المحافظ خلال الافتتاحات، احمد جبريل السكرتير العام المساعد، و المهندس محمود سعد مدير عام المنطقة الصناعية ، وبحضور عدد من نواب البرلمان، والعقيد أكرم على المستشار العسكرى للمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية، ورجال الاعمال والمستثمرين، حيث افتتح المحافظ مصنع المنيا لكربونات الكالسيوم ، والذي يقع على مساحة 40 ألف متر بتكلفة حوالي 200 مليون جنيه ،و يعد اضافة قوية للمنطقة الصناعية للتوسع في ذلك النوع من المصانع لتحقيق افضل استغلال للحجر الجيري، الذي يتمتع بسمعه عالمية ودرجة نقاوة عالية في المنيا، ليدخل في الكثير من الصناعات ،ويفتح افاقا جديدة للتنمية.

كما افتتح المحافظ، المرحلة الثانية والتوسعات الخاصة بمصنع دلتا تكستايل شمال الصعيد للملابس الجاهزة، على مساحة 18 ألف فدان بتكلفة حوالي 100 مليون جنيه ، ويوفر 1600 فرصة عمل .

أكد المحافظ، على أهمية دعم وتذليل كافة المشاكل أمام المستثمرين، لفتح مجالات جديدة ومتنوعة للاستثمار بهدف دعم الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال توفير الدعم الكامل لكافة المشروعات الاستثمارية الكبرى، التي تُسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الدولة تضع الاستثمار في مقدمة اولوياتها، وتعمل على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في تحسين مستوى الدخل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل.

وأضاف المحافظ، أن المنيا واعدة ولديها الكثير من المقومات لتصبح في مقدمة المحافظات، وهذا هو ما نطمح لتحقيقه، وقال إن الحالة العامة في المنيا يغلب عليها الهدوء والاستقرار والمناخ الملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الجادة، لإقامة مشروعات تساهم في حل مشكلة البطالة وتوفير حياة كريمة للشباب الجاد الباحث عن فرصة عمل حقيقية .

من جانبه، أوضح المهندس محمود سعد مدير عام المنطقة الصناعية، أن الافتتاحات شملت أيضا مطحن المصريين لطحن الغلال، والمقام على مساحة 15 ألف متر بتكلفة 20 مليون جنيه، ويعمل بقوة إنتاجية تصل إلى 250 طن / يومياً ، كما شملت افتتاح مصنع الاخوة بلاست للأجولة المنسوجة من البولي بروبلين بمساحة 2728 متر بتكلفة 8 مليون جنيه .