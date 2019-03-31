محافظ القليوبية يعلن تجهيز شاشات عملاقة لمتابعة بطولة الأمم الأفريقية لأبناء المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

كرم الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وحامد طلبة رئيس مدينة قليوب، بمناسبة فوز فريق الإصلاح الزراعي بقليوب بكأس دوري مراكز شباب المحافظة، مؤكدا أهمية الرياضة في الارتقاء بالشباب وتوفير البيئة الخصبة لهم للتميز والارتقاء.

وأعلن المحافظ، أن المحافظة بصدد تجهيز عدد كبير من الأماكن والنوادي ومراكز الشباب، وتزويدها بشاشات عملاقة لمتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، يونيو المقبل، وذلك من خلال التنسيق بين الشباب والرياضة ورؤساء المدن والمراكز والأحياء وسرعة البدء في حصر الأماكن المناسبة، لاستضافة مشجعي المنتخب ومتابعي مباريات الكأس، وإخطار أجهزة الأمن بها لتأمينها منعا لأي مشكلات أو طوارئ.

وقال المحافظ إن استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية يعكس صورة إيجابية عن الكرة المصرية بعد سنوات غياب عن البطولات وتمثل استعدادا مميزا لأن مصر في حاجة لتنظيم مثل هذه البطولات الكبرى.