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محافظ القليوبية: عاملو المدارس عاملين "زى الديانة".. ومستحقاتهم متأخرة

الأحد، 31 مارس 2019 11:28 ص
محافظ القليوبية: عاملو المدارس عاملين "زى الديانة".. ومستحقاتهم متأخرة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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وجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية طه عجلان، بسرعة صرف المستحقات المتأخرة الخاصة بالعاملين المؤقتة والمتوقفة منذ فترة طويلة.
 
وقال المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور عواد احمد السكرتير العام، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد: "مش عاوز أروح مدرسة ألاقي العاملين بالمدرسة متجمهرين علشان تأخير صرف مستحقاتهم عاملين زي الديانة، وخصوصا إنى هكثف المرور على المدارس خلال الفترة المقبلة".
 
وأضاف المحافظ: المحافظة تراجعت في الترتيب الخاص بمنظومة الرد على الشكاوى، بعد أن كانت متصدرة باقى محافظات الجمهورية، ولابد من تفعيل الرد على الشكاوى بالمنظومة من جديد، مشددا على رؤساء المدن والمراكز بتسليم تقرير نصف شهرى حول منظومة النظافة وتنفيذ قرارات الإزالة ورصف الطرق بالمدن والمراكز والأحياء، مشيرا إلى أن مدينة الخانكة اصبحت أكبر مدن المحافظة في التعديات على الأراضى الزراعية، وقرية سرياقوس أكبر المدن فى التعديات على الأراضى الزراعية.
 
 
 
 

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