محافظ القاهرة يتفقد جراج روكسى ويؤكد: يعمل وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية للمرحلة الأولى لجراج روكسى والتى تم الانتهاء منها بالكامل لتتسع 908 سيارات.

وأشار عبدالعال، فى بيان اليوم، إلى أن جراج روكسى والذى تقيمه المحافظة على أربعة طوابق تحت الأرض وتشغل مرحلته الأولى مساحة 5000 متر مربع بتكلفة حوالى 250 مليون جنيه سيساهم فى القضاء على انتظار السيارات بميدان روكسى والشوارع المحيطة به، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى والتى تم الانتهاء منها تعد المرحلة الأصعب حيث تضم كافة محطات الكهرباء اللازمة ونظام التشغيل الكهروميكانيكى بالكامل للمرحلتين.

وأضاف عبدالعال، أن جراج روكسى يعد أول جراج من نوعه يعمل بنظام ميكانيكى بالكامل مع إدارته أوتوماتيكياً دون الاعتماد على العنصر البشرى بنظام حق الانتفاع B.O.T وفق أحدث الانظمة الالكترونية والسلامة البيئية والأمان حيث أن عملية دخول السيارة للجراج واسترجاعها لا تستغرق أكثر من ثلاثة دقائق، ويحقق زيادة فى الانسياب المرورى بجميع الشوارع المحيطة بمنطقة مصر الجديدة والتى تم اختيارها كموقع للمشروع نظرا لما تشهده من كثافة فى الاأنشطة والمراكز التجارية والسكانية.

كما تفقد محافظ القاهرة، أعمال رفع كفاءة الحدائق والطرق المحيطة بالمشروع والممرات التى سيتم تخصيصها لحركة المشاة وكذلك أعمال رفع كفاءة المبانى التراثية المحيطة بالمشروع فى اطار خطة المحافظة للحفاظ على المبان ذات الطراز المتميز، كذلك أعمال تطوير حديقة ونافورة روكسى .

وأكد عبدالعال، على أن سكان العمارات المطلة على المشروع سيتمتعون ببعض الامتيازات عند استخدام الجراج الجديد لمنع انتظار سياراتهم بالشوارع بعد التشغيل الفعلى للجراج .

رافق محافظ القاهرة فى جولته إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأحمد أنور رئيس حى مصر الجديدة، والنائب مدحت الشريف عضو البرلمان عن مصر الجديدة والنزهة واستشارى المشروع .