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محافظ الدقهلية يفتتح ملعب بمركز شباب ميت مزاح بتكلفة 1.5مليون جنيه

الأحد، 31 مارس 2019 05:20 م
محافظ الدقهلية يفتتح ملعب بمركز شباب ميت مزاح بتكلفة 1.5مليون جنيه خلال الافتتاح
الدقهلية شريف الديب
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افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم  ملعب كرة القدم الجديد بمركز شباب ميت مزاح بمركز المنصورة، والذي بلغت تكلفته 1.5مليون جنيه بتمويل من وزارة الشباب والرياضة.
 
وقال شاروبيم ان الدولة لا تبخل علي شبابها في اي من المجالات وأننا نقدم كل الدعم للشباب الذين يمثلون بلدهم سواء في الرياضة او الفن او الثقافة في مختلف مجالات الابداع ويرفعون اسمها في سماء العالم ويخوضون في مسابقة سواء محلية او اقليمية او دولية. 
 
وأضاف محافظ الدقهلية اننا سوف نفتتح المزيد من مراكز الشباب والملاعب ونهتم بجميع الالعاب وليست كرة القدم فقط.
 
و عقب الانتهاء من افتتاح التجديدات بمركز شباب ميت مزاح التابعة لمركز المنصورة ، قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ، يرافقه رمضان شوربه وكيل وزارة الشباب والرياضة بتكريم عدد من المسئولين وإهدائهم درع المركز وهم سعد الفرماوي رئيس مركز ومدينة مركز المنصورة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدد من ابناء القرية الذين ساهموا في تطوير مركز الشباب. 
 
وأعرب شاروبيم عن سعادته لوجوده بين شباب القرية مؤكداً علي دعم الدولة للرياضة والرياضيين وطالب الشباب من مختلف الأعمار لممارسة الرياضة في مختلف الألعاب لما تحققه الرياضة من فوائد صحية للشباب. 
شهد الافتتاح أعضاء مجلس النواب اللواء محمد عقل واللواء خالد حماد واحمد الشرقاوي. 
 
 
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