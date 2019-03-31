محافظ الدقهلية يحيل رئيس قرية إسكندرية الجديدة للتحقيق

الدقهلية شريف الديب

أحال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، رئيس الوحدة المحلية بقرية إسكندرية الجديدة التابعة لمركز الجمالية، إلى التحقيق بناءا على شكوى تتهم رئيس المدينة بممارسة بعض الأعمال غير القانونية في نطاق عمله.

وقال شاروبيم، "إننا لن نسمح بوجود فساد أو فاسدي،ن وأن ما يصلنا عن وجود شبهة فساد يتم التحقق منه فورا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنحرفين، كما أننا نفتح ابوابنا أمام أي مواطن لديه شكوى من أي مسئول، بشرط أن تكون شكواه جادة وحقيقية وليست لتصفية الحسابات أو لدوافع شخصية".