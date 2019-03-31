video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يحيل رئيس قرية إسكندرية الجديدة للتحقيق

الأحد، 31 مارس 2019 03:37 م
محافظ الدقهلية يحيل رئيس قرية إسكندرية الجديدة للتحقيق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
أحال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، رئيس الوحدة المحلية بقرية إسكندرية الجديدة التابعة لمركز الجمالية، إلى التحقيق بناءا على شكوى تتهم رئيس المدينة بممارسة بعض الأعمال غير القانونية في نطاق عمله. 
 
وقال شاروبيم، "إننا لن نسمح بوجود فساد أو فاسدي،ن وأن ما يصلنا عن وجود شبهة فساد يتم التحقق منه فورا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنحرفين، كما أننا نفتح ابوابنا أمام أي مواطن لديه شكوى من أي مسئول، بشرط أن تكون شكواه جادة وحقيقية وليست لتصفية الحسابات أو لدوافع شخصية".
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية للنواب نتعاون من أجل المواطن ونحن محافظة كبيرة قليلة الموارد

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

إحالة رئيس وحدة للتحقيق

نائبة منية النصر




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة