محافظ الدقهلية للنواب نتعاون من أجل المواطن ونحن محافظة كبيرة قليلة الموارد

الدقهلية - شريف الديب

شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على عدم نقل أى موظف فى المحافظة إلا بموافقة شخصية من المحافظ، جاء ذلك على خلفية شكوى أحد أعضاء مجلس النواب عن الدقهلية من عدم وجود موظفين يقومون بعملهم فى أحد مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى والمؤجل من الخميس الماضى وحضره 13 نائبا عن مراكز ومدن المحافظة، كما حضره المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد.

واستعرض محافظ الدقهلية مع النواب الحاضرين عدد من الموضوعات والطلبات التى حملها النواب نيابة عن المواطنين فى دوائرهم، وقال شاروبيم إن الدقهلية محافظة كبيرة قليلة الموارد، وأننا نحتاج إلى موارد مالية ضخمة لتنفيذ المشروعات الجديدة التى تلبى طموح أبناء الدقهلية.

وطالب النواب بالتحرك لمعاونة الجهاز التنفيذى بالمحافظة فى الحصول على الموارد اللازمة من الحكومة، وقال شاروبيم إننا نتعاون مع النواب من أجل المواطن باعتباره هو الهدف الأول لنا جميعا نوابا ومسئولين.

وأشار شاروبيم أنه قام مؤخرا بتفويض رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالموافقة على طلبات المواطنين للحصول على تراخيص لإقامة الاكشاك فى القرى للتسهيل فى اتخاذ القرار بدلا من العودة إلى المحافظ للحصول على موافقته.

وقال شاروبيم إننى أثق فى رؤساء المراكز والمدن والأحياء وفى أن قراراتهم ستكون حيادية وبعيدة عن الهوى والغرض.