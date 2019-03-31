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محافظ البحيرة: 788 مليون جنيه قروضا لمشروعات الشباب بالمحافظة

الأحد، 31 مارس 2019 06:33 م
محافظ البحيرة: 788 مليون جنيه قروضا لمشروعات الشباب بالمحافظة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن إجمالى حجم القروض الممنوحة من خلال برنامج "مشروعك" للشباب تجاوزت 788 مليون جنيه خلال شهر مارس، وذلك لتمويل عدد 13149 مشروعا استثماريا متنوعا.

 وأوضح محافظ البحيرة إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر، من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه من خلال فائدة بسيطة لا تتعدى 5 %، لافتا أنه تم توفير 32249 فرصة عمل للشباب من خلال هذا البرنامج التنموى الخريجين بمدن ومراكز المحافظة المختلفة.

ووجه محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين وتوفير فرص التدريب الفنى والإدارى للشباب.

 
 

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