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محافظ الإسماعيلية: مراقبة الأسواق والتوسع فى إنشاء المعارض والمنافذ خلال شهر رمضان

الأحد، 31 مارس 2019 12:33 م
محافظ الإسماعيلية: مراقبة الأسواق والتوسع فى إنشاء المعارض والمنافذ خلال شهر رمضان جانب من الإجتماع
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية على سرعة الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية الخاصة بالاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم وسرعة الانتهاء من اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لضبط حركة الأسواق خلال الشهر الكريم، مع الآخذ فى الاعتبار وضع خطه للرقابة التامة على جميع السلع والأغذية والمنتجات الرمضانية بالتنسيق مع مديريتي الصحة و التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة للتأكد من سلامة واستيفاء تلك الأغذية للاشتراطات الصحية ومطابقة المواصفات القياسية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لحماية الصحة العامة للمواطنين.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة ، وأكرم الشافعي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية ، ونبيل الغريب مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية ، والدكتور حامد الأقنص مدير عام مديرية الطب البيطرى ومها الحفناوى مدير عام مديرية التضامن الإجتماعى ، والعميد ولاء رضوان مدير مباحث التموين ، والدكتور دينا ياقوت رئيس مجلس ادارة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
وأكد المحافظ خلال الاجتماع أنه تقرر التوسع فى إنشاء المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة بالتعاون والتنسيق التام مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ووزارة الداخلية ، ووزارة الزراعة والغرفة التجارية بالإضافة الى الإسراع فى تجهيز معرض أهلا رمضان السنوي ، وطرح كميات إضافية من جميع مستلزمات الشهر الكريم الى جانب السلع الأساسية والإستراتيجية وجميع المواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والخضر والفاكهة وفتح منافذ وشوادر إضافية جديدة.
 
وطالب المحافظ بضرورة توفير كافة مستلزمات شهر رمضان الكريم وكافة السلع خلال تلك الفترة ، مشيرا إلى أن المحافظة مازالت تواصل الخطة التنفيذية للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ بجميع مراكز ومدن المحافظة الى جانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة، التى تغطى كافه قطاعات المحافظة وتوابعها من أجل توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين.
 
كما ناقش اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، سبل تفعيل ودعم التعاون والتنسيق فيما بين المحافظة وما يتبعها من الأجهزة التنفيذية مع أجهزة هيئة النيابة الإدارية لخدمة مواطنى وشعب المحافظة وتوابعها.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المستشار فتحى موسى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير النيابة الإدارية بمركز ومدينة التل الكبير يرافقه المستشار أحمد عبد السلام رئيس النيابة الادارية للتل الكبير، وبحضور محمد أبوسنه رئيس تحرير جريدة القناة .

وأشاد المحافظ خلال اللقاء بدورالقضاء المصرى الشامخ ورجاله وجميع الأجهزة القضائية لخدمة شعب مصر بوجه عام ، مؤكدا على أننا جميعا نعمل من أجل المصلحة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد الإدارى بمختلف صوره والحفاظ على إحترام القانون وهيبة الدولة فى جميع القطاعات، وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة. 


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