محافظ أسوان يعرض على وزير النقل خطة مشروع الكوبرى البديل لخزان أسوان

أسوان ندى سليم

عرض اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، واللواء سعيد حجازي، نائب المحافظ، خطة مشروع الكوبرى البديل لخزان أسوان على وزير النقل اللواء كامل الوزير أثناء الاجتماع معه خلال الأسبوع الحالى، لمناقشة 3 بدائل متاحة لإنشاء الكوبرى الجديد والتى قام بإعدادها مكتب إستشارى عالمى بتكليف من وزارة الرى.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد إبراهيم، على أهمية إنشاء هذا الكوبرى الحيوى وخاصة أن هناك دراسة سابقة لنفس المكتب الاستشارى توصى بوقف حركة النقل على كوبرى الخزان فى بداية عام 2021 والذى يعتبر من أهم الكبارى التى تستوعب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل، والتى تخدم حركة الأفواج السياحية فى اتجاه مطار أسوان الدولى وطريق أبو سمبل السياحى مع زيارة السد العالى وقرية غرب سهيل والحديقة الدولية الاستوائية ، فضلا عن خدمة المقيمين بمناطق الخزان غرب وغرب سهيل وجزيرة سهيل وصحارى ، فضلاً عن جامعة أسوان وأيضاً الحركة التجارية.

وأوضح المحافظ، التنسيق مع الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان لتكليف أحد أساتذة كلية الهندسة المتخصصين فى هندسة الطرق بالمشاركة فى إعداد وتجهيز التقرير الخاص بإنشاء كوبرى بديل لخزان أسوان، تمهيداً لعرض كل ذلك على وزير النقل والجهات المختصة .

وعقب ذلك قام أحمد إبراهيم واللجنة الفنية بتفقد الموقع المقترح للكوبرى الجديد والذى سيقع على بعد 380 متر شمال خزان أسوان القديم للوقوف على الطبيعة على أنسب البدائل من الناحية الغربية والشرقية لإنشاء هذا الكوبرى الحيوى حيث كلف المحافظ المختصين بإعداد أفضل تصور بشكل متكامل وعمل رسم مبدئي على أن يتضمن كافة الأبعاد والمناسيب والمحاور الطولية والعرضية ، مع إضافة موقع لإقامة باركنج بجوار الحديقة الدولية الاستوائية ليستوعب حركة الزائرين للحديقة عقب الانتهاء من إنشاء الكوبرى وفتح الحديقة أمام الزوار من المواطنين والأفواج السياحية .