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مجلس جامعة الزقازيق يقرر امتحانات الفصل الدراسي الثاني منتصف مايو المقبل

الأحد، 31 مارس 2019 05:04 م
مجلس جامعة الزقازيق يقرر امتحانات الفصل الدراسي الثاني منتصف مايو المقبل الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعه الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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قرر مجلس جامعة الزقازيق بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني منتصف مايو المقبل، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة، على أن تبدأ الامتحانات العملية قبل هذا الموعد وفق خطة كل كلية . وشدد رئيس الجامعة علي ضرورة إعلان جداول الامتحانات وإعلان أرقام الجلوس والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة والأطقم الطبية ، ومطابع الأسئلة وماكينات التصحيح الإلكتروني . 
   
 
وعلى جانب آخر، كلف رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة الانتهاء من ترشيحات المناصب الشاغرة بكلياتهم سواء الوكلاء أو رؤساء الأقسام في موعد أقصاه أسبوعين من الآن.
 
وطالب عبد الباري بضرورة التأكيد على الكليات المرشحة لجائزة التميز  بإنهاء الملفات المطلوبة في أقرب وقت ، والانتهاء من البرامج الإلكترونية الخاصة بالتعليم المدمج وكذلك ضرورة إلتزام الكليات بالخطة البحثية التي سبق اعتمادها وخاصة الكليات التي في طريقها للاعتماد . 
   
 
 وفي نفس الجلسة ، وافق المجلس على تشكيل لجنة لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمشاركة في الفعاليات الخاصة به . وكلف المجلس أعضاء هيئة التدريس بكلية طب وجراحة الفم والأسنان بالإشراف على عيادات الأسنان بمستشفيات جامعة الزقازيق لتدريب أطباء الأسنان بها على المستجدات الحديثة في طب وجراحة الفم والأسنان .
 
وقرر المجلس تشكيل لجنة مكونة من الدكتور عماد قمحاوي عميد كلية التكنولوجيا والتنمية والدكتور هلال عفيفي عميد كلية التجارة والدكتور أسامه عبد المنعم عميد كلية الزراعة لوضع خطة لتنمية موارد الجامعة ، وخطة ثانية لتنمية وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين ووافق المجلس على اعتماد مبلغ 50 ألف جنيه الى كلية الآثار لعمل تماثيل ومحاكاة تعليمية . كما وافق على تغيير مسمى قسم علاج وصيانة الاثار الي ترميم الآثار . 
 
ووافق على نقل الدكتور شحته حسني حسين الأستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية إلى كلية التربية للطفولة المبكرة ، كما وافق المجلس. علي نقل الدكتورة أميمة حسن علي المدرس بقسم الرياضات المائية والمنازلات بكلية التربية الرياضية بنات الي مثل وظيفتها بقسم نظريات وتطبيقات المنازلات والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس بدرجة شاغرة بها .
 وعلى هامش المجلس قام  رئيس الجامعة بتكريم  حسن الكيلاوي القائم بعمل عميد التكنولوجيا واهدائه درع الجامعة تقديرا لجهوده .
 
 

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