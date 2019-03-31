لو كنت من المتقدمين للإعلان العاشر ..تعرف على نتيجتك فى 13 خطوة

كتب أحمد حسن

أعلنت وزارة الإسكان عن نتيجة الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يعد الإعلان الأكبر الذى تقدم له أكثر من 220 ألف مواطن للحصول على وحدة سكنية، رغم كون الإعلان يتضمن نحو 60 ألف شقة فقط.. وفى هذا التقرير نستعرض خطوات التعرف على نتيجتك فى حال كونك أحد المتقدمين للإعلان وذلك من خالال الخطوات التالية..

1- وزارة الإسكان أعلنت عن قبول 177 ألف و512 مواطن فى الإعلان العاشر.

2- وزارة الإسكان أعلنت رفض واستبعاد 40471 مواطناً لعدم استيفائهم للشروط.

3- مى عبد الحميد أكدت أن هناك نحو 930 مواطناً لم يقوموا بسداد مقدم جدية الحجز.

4- يمكن للحاجز الاستعلام عن نتيجة الفرز من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى https://complaints.shmff.gov.eg.

5- يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى والضغط على زر نتائج الفرز لمعرفة موقفه.

6- هناك طريقة أخرى تتمثل فى إرسال رسالة نصية تحتوى على رقمه القومي إلى رقم (9311) .

7- سيتم تفعيل خدمة الرسائل النصية خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2019.

8- سيتم إرسال رسائل نصية لجميع الحاجزين بالإعلان العاشر ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية تتضمن نتيجة الفرز.

9- سيتم فتح باب التظلم للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، من 1 : 30 إبريل 2019 كفرصة أخيرة للمواطن لتغيير موقفه حال انطباق الشروط عليه.

10- لن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم وخاصة متجاوزى الحدود القصوى والدنيا للدخل والسن.

11- سيقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها، ونشر النتيجة بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم.

12- يمكن للمواطنين المُنطبق عليهم الشروط سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية بداية من أول أبريل 2019 وحتى نهاية يونيو 2019.

13- حال عدم السداد بعد نهاية يونيو 2019 فسيتم سداد غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5% من قيمة الدفعة عن كل شهر تأخير.