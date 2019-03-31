لجنة تسعير بنزين 95: عدم تحريك سعره بالسوق المحلى والإبقاء عند 7.75 جنيها

مروة الغول

اجتمعت اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائى للبنزين (95) فقط والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والتى تم تشكيلها من المختصين من وزارتى المالية والبترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، حيث قامت اللجنة بالإطلاع على التطورات الفعلية للعناصر الأساسية المؤثرة على تكلفة إتاحة وبيع منتج بنزين (95) والتي تشمل تطور سعر الجنيه أمام الدولار في ضوء بيانات البنك المركزى المصرى الرسمية المعلنة للربع الأول من عام 2019 ، وتطور الأسعار العالمية لبرميل خام برنت خلال الفترة نفسها.

وذكر بيان صادر عن اللجنة أنه فى ضوء التطورات المعروضة أمام أعضاء اللجنة وبتطبيق المعادلة السعرية لمعرفة تأثير تلك التطورات على أسعار بيع منتج بنزين (95)، قررت اللجنة عدم تحريك سعر بيع منتج بنزين (95) فى السوق المحلى "شاملاً سعر ضريبة المبيعات" وإبقاء السعر عند 7.75 جنيهاً للتر، وذلك خلال الربع الثانى من عام 2019 الممتد من أول أبريل 2019 وحتى نهاية يونيو 2019.