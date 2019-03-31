كوريا الشمالية تصف اقتحام سفارتها فى إسبانيا بـ"الهجوم الإرهابي الخطير"

رويترز

قال ممثل لوزارة خارجية كوريا الشمالية اليوم الأحد إن اقتحاما لسفارة بلاده فى إسبانيا الشهر الماضى كان "هجوما إرهابيا خطيرا"، فى أول تعليق رسمى على الواقعة.

ودعا ممثل وزارة الخارجية أيضا إلى إجراء تحقيق وقال إن كوريا الشمالية تتابع عن كثب الشائعات التى يروجها مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى وجماعة مناهضة لكوريا الشمالية.

لكن كوريا الشمالية لم تصل إلى حد إلقاء اللوم بشكل مباشر على واشنطن وطالبت السلطات الإسبانية بإجراء تحقيق بطريقة مسؤولة. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن ممثل وزارة الخارجية قوله "سوف ننتظر نتيجة التحقيق ونحن نتحلى بالصبر".

وقالت الوكالة إن جماعة مسلحة هاجمت سفارة كوريا الشمالية فى إسبانيا وقامت بتقييد وضرب وتعذيب موظفى السفارة وسرقة معدات الاتصالات.