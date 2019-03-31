كل ما تريد معرفته عن إنذار "بيت الطاعة" وحقوق كلا الزوجين

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية رفع دعوى طلب الطاعة للزوجة، وعن شروطها وكيفية تنفيذها، و"اليوم السابع" يوضح شروط وكيفية وحقوق كلا الزوجين فى دعوى طلب بيت الطاعة.

يقول المحامى خالد محمد، إنه إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوما.

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون اشترط أن يوصف المسكن، ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين، أما إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل أهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا اذا اثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج.

وعن حق الزوجة، يقول محمد، إن الطاعة حق للزوج على زوجته شريطة أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها أثر عدم التزامها بالطاعة، مؤكدا أن من حق الزوجة الاعتراض على إنذار الطاعة ويكون من خلال أن يقيم محامى الزوجة دعوى الإعتراض أمام محكمة الأسرة، وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك، نظرا لأن الاعتراض له 30 يوما وإذا تأخرت الدعوة تكون الزوجة ناشزة.