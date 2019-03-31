video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 11:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. نوة الحسوم تغرق بورسعيد وتتسبب فى رفع منسوب المياه بالشوارع

الأحد، 31 مارس 2019 07:48 م
فيديو وصور.. نوة الحسوم تغرق بورسعيد وتتسبب فى رفع منسوب المياه بالشوارع نوة الحسوم ببورسعيد
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق

تشهد مدينتا بورسعيد وبورفؤاد حاليا موجة من الطقس السئ المصاحب لنوة  الحسوم التى تسببت فى هطول الأمطار الغزيرة، وغرق مدخل الجنوب فضلا  إلى ارتفاع منسوب تجمعات المياه فى الشوارع  والميادين التى مازالت تعانى من حفر و مطبات نتيجة تأكل الطبقة الأسفلتية .

 ومن جانبه  أصدر المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام  تعليمات بدفع جميع سيارات كسح وشفط مياة الأمطار بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى فى جميع الشوارع لشفط مياه الأمطار المتراكمة ببعض الشوارع بالاضافة الى جهود فرق من موظفى الكهرباء لمتابعة أعمدة الإنارة والتأكد من عدم تأثر الأمطار على التيار الكهربائى حفاظا على حياة المواطنين .

وأكد المهندس كامل ابو زهرة بانه  فور سقوط الأمطار تم التعامل فورا من خلال تواجد فرق التدخل السريع وفقا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن التعامل الفورى نظرا لسقوط كميات كبيرة من الامطار وما صاحبها من عدم استقرار الاحوال الجوية .

نوة الحسوم تغرق بورسعيد (9)
نوة الحسوم تغرق بورسعيد

نوة الحسوم تغرق بورسعيد (10)
نوة الحسوم تغرق بورسعيد

نوة الحسوم تغرق بورسعيد (11)
نوة الحسوم تغرق بورسعيد

نوة الحسوم تغرق بورسعيد (12)
نوة الحسوم تغرق بورسعيد

نوة الحسوم تغرق بورسعيد (13)
نوة الحسوم تغرق بورسعيد

نوة الحسوم تغرق بورسعيد (14)
نوة الحسوم تغرق بورسعيد

نوة الحسوم تغرق بورسعيد (8)
نوة الحسوم تغرق بورسعيد
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شكوى من تراكم مياه الأمطار والصرف الصحى بعزبة ابو العزائم بكفر الشيخ

بورسعيد

اخبار محافحظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

نوة الحسوم




لا تفوتك
فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة