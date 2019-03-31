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فيديو.. والدة أحد ضحايا هجوم نيوزيلندا تعثر على سيارته بعد 10 أيام من الحادث

الأحد، 31 مارس 2019 12:18 ص
فيديو.. والدة أحد ضحايا هجوم نيوزيلندا تعثر على سيارته بعد 10 أيام من الحادث منفذ حادث نيوزيلندا
كتب محمد عبد العظيم
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بعد 10 أيام من الحادث الإرهابى فى مسجد النور فى مدينة كرايست بدولة نيوزيلندا، عرضت والدة أحد الضحايا فيديو لسيارته التى حصلت عليها والتى كانت تبعد عن المسجد بمسافة 300 متر فى أحد الفروع القريبة من المسجد، ووثقت الأم أخر ما أستمع إليه ابنها حيث ظهر صوت القرآن الكريم فى السيارة.

سيارة المواطن العراقى فى حادث نيوزيلندا
سيارة المواطن العراقى فى حادث نيوزيلندا

وقالت الأم العراقية تعليقا على واقعة الحصول على سيارة ابنها الراحل حسين العمرى: "منظر مؤلم على الأقل لنا نحن أهله.. أنه آخر ما سمع قبل ذهابه للمسجد سمع القرآن.. هنيئا لك ولدي البار.. كنت مقبلا غير مدبرا .. ماشاء الله عليك يا حسين .. فوزك عظيم عند الله الذي اصطفاك لتكون مع النبيين والصديقين والشهداء .. فأنت حى ترزق وأنت أكرم منا جميعا.. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.. هنئيا لك الجنة ياضناى".

وكان هجوم مسلح وقع على مسجدين فى دولة نيوزيلندا يوم 15 مارس الماضى، مما أدى إلى وفاة ما يقرب من 50 شخصا خلال صلاة الجمعة، ونفذ هذه المذبحة مسلح منفرد هو الأسترالى برينتون تارانت 28 عاما الذى يؤمن بتميز العرق الأبيض، ووجهت له تهمة القتل ومن المرجح أنه سيواجه مزيدا من التهم.


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