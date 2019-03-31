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فيديو.. محافظ الجيزة يفتتح مدرسة إعدادية فى البدرشين بتكلفة 7 ملايين جنيه

الأحد، 31 مارس 2019 02:12 م
فيديو.. محافظ الجيزة يفتتح مدرسة إعدادية فى البدرشين بتكلفة 7 ملايين جنيه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل
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افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، مدرسة محمد جاد النجار "الإمام الشافعى" الإعدادية بنات، بقرية الطرفاية بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومى المئوى لمحافظة الجيزة.

وأكد راشد، أن المدرسة تعد إضافة لخدمة العملية التعليمية فى مركز البدرشين، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء تلك المدرسة بلغت 7 ملايين جنيه، وتشمل 22 فصل تعليمى ومركز للحاسب الآلى.

جاء ذلك فى إطار احتفالات محافظة الجيزة بالذكرى المائة لعيدها القومى، حيث بدء الحفل اليوم فى تمام الساعة العاشرة صباحا بديوان عام المحافظة، حيث استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدد من المهنئين بالعيد على رأسهم اللواء كمال الدالى والدكتور خالد زكريا محافظين الجيزة السابقين ومدير آمن الجيزة ومدير مباحث الجيزة ورئيس جامعة القاهرة ووفد من الكنيسة وآخر من الأزهر، وذلك بحضور كافة قيادات المحافظة على رأسهم اللواء محمد رأفت السكرتير العام للمحافظة واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد والمتحدث الرسمى للمحافظة والمهندسة لمياء عبدالقادر نائبة المحافظ، وكافة رؤساء الأحياء والمراكز ومديرى مديريات المحافظة .

الجدير بالذكر، أن العيد القومى هذا العام يعد العيد الـ 100 من عام 1919م وذلك تخليدا لواقعة أهالى نزلة الشوبك بالبدرشين بعد تصديهم للاحتلال الإنجليزى بقطع الإمدادات عنهم وذلك بقطع خط السكة الحديد الجنوبية مما أسفر عن وقوع العديد من الشهداء.

 


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