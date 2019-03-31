فيديو.. زعيم حزب الشعب الجمهورى يصوت بالانتخابات البلدية فى تركيا

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

صوت كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى أكبر أحزاب المعارضة اليوم الأحد، فى الانتخابات البلدية الـ19 التى تشهدها تركيا منذ تأسيس الجمهورية عام 1923، والتى يتنافس فيها 1389 مرشحا لرئاسة و12 حزبا و2 من التحالفات السياسية للظفر بـ 30 بلدية كبرى و51 بلدية مدينة، و519 بلدية أحياء ضمن المدن الكبرى، و403 بلديات أقضية و386 بلدية ناحية.

ويدلى نحو 57 مليون ناخب بأصواتهم فى 194 ألف و390 صندوق انتخابى، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية، وسيستمر التصويت حتى 4 عصرا بالتوقيت المحلى فى الولايات الشرقية لتركيا، ومن 8 صباحا وحتى الخامسة عصرا فى عموم ولايات البلاد الأخرى. كما ينتخب الأتراك اليوم مخاتير آلاف الأحياء والقرى، و227 ألفا و624 عضوا للمجالس المحلية وهيئات المخاتير فى البلديات.

ويتحالف رئيس حزب "الشعب الجمهورى" الذى يتزعمه كليتشدار أوغلو مع حزب الخير بزعامة ميرال أكشنار تحت مظلة "التحالف الوطنى"، وترجح تقارير أن هذا التحالف يحظى بدعم من أحزاب المعارضة الأخرى كالشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد والسعادة فى بعض المناطق، بالإضافة إلى دعم المستقلين.

وينافسه "تحالف الشعب"، المكون من حزبى العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية بقيادة دولت بهجلي، ويسعى هذا التحالف للفوز ببلدية أسطنبول وأنقرة لضمان سيطرته.

ولم يقدم حزب الشعوب الديمقراطى الكردى مرشحين فى المدن الكبرى إسطنبول وأنقرة من أجل دعم أحزاب المعارضة فى هذه المدن حيث يوجه أصوات الأكراد إلى الأحزاب المعارضة التى سيشكل فوزها فى هذا الاقتراع ضربة قاضية للعدالة والتنمية.

أما باقى الأحزاب التى تخوض الانتخابات هى و"الشعوب الديمقراطي"، و"السعادة"، و"تركيا المستقلة"، و"الاتحاد الكبير"، و"الديمقراطي"، و"اليسار الديمقراطي"، و"إيي"، و"الشيوعي التركي"، و"الوطن".

وأصدرت السلطات تعليمات بحظرت بيع أو تقديم أو تناول المشروبات الكحولية غدا بأي شكل من الأشكال بين الساعة 06:00 صباحا و12:00 ليلا. وبموجب القرارات الرسمية، يتم إغلاق جميع الملاهى العامة، مثل المقاهى ومحلات الانترنت، وتقتصر المطاعم التي فيها فعاليات من هذا النوع على بيع المأكولات. كما حظرت السلطات حتى الساعة 6:00 على القنوات والإذاعات بث أى خبر أو توقعات أو تعليقات عن الانتخابات ونتائجها.

ومن المقرر أن يبدأ فرز الأصوات اعتبارا من الساعة 4:00 فى المناطق التى يكون التصويت فيها بين الساعة السابعة والرابعة، وفى الساعة 5:00 فى المناطق التى يكون التصويت فيها بين الثامنة والخامسة عصرا.

وتشكل الانتخابات المحلية أول استحقاق انتخابى يجرى بعد الانتقال من النظام البرلمانى إلى الرئاسى وتوسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان فى 2018، لذا ينظر إليها كونها استفتاء على شعبية الحزب الحاكم العدالة والتنمية المسيطر على الحياة السياسية فى تركيا، ووصفها الرئيس رجب طيب أردوغان بأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للبلاد، وسط معارضة كبيرة لهذا النظام فى الداخل واستقطاب سياسى حاد، ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات ستمثل اختبارا لحكومة أردوغان التى تعرضت لانتقادات بسبب سياساتها الاقتصادية وسجلها على مجال حقوق الإنسان.

وكان قد أكد زعيم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض أن رئيس النظام رجب طيب أردوغان ينتهج سياسات داخلية وخارجية خطيرة ما يجعله يشكل خطرا على مستقبل البلاد.