video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 11:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى ينجح فى إعادة توصيل ذراع مريض مبتورة بالكامل

الأحد، 31 مارس 2019 10:48 م
فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى ينجح فى إعادة توصيل ذراع مريض مبتورة بالكامل ذراع المريض
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

نجح فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى فى إعادة ذراع مبتورة بالكامل لمريض، فى سابقة تعد الأولى من نوعها بمستشفيات جامعة بنها، حيث تعرض المريض لحادث نتج عنه بتر كامل الذراع، وتهتك شديد فى الساعد ووجود مسافات مفقودة وغير صالحة من الأنسجة سواء شرايين أو اوتار أو أعصاب.

وأكد الدكتور مصطفى القاضى عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، نجاح الجراحة بعد وصول الدم إلى طرف المريض.

فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى ينجح فى إعادة توصيل ذراع مريض مبتورة بالكامل
 

وأوضح القاضى، أن المريض تم استقباله بمستشفى بنها الجامعى الاثنين الماضى، من مدينة زفتى بمحافظة الغربية يعانى من بتر كامل بذراع اليد اليمنى، وجرى بناء على ذلك إدخاله العمليات فوراً، حيث قام فريق كامل من جراحية الأوعية الدموية من الأطباء شادى صلاح، ومحمود جودة طبيب مقيم، ومحمد شحاتة، وأشرف فوزى بعمل اللازم وإعادة الذراع المبتورة بالكامل للمريض، حيث استغرقت الجراحة مدة 10 ساعات متواصلة، وتم بعدها إدخال المريض وحدة العناية المركزة تحت إشراف محمد الجزار مدير العناية المركزة، وخروجه المريض بعد يومين إلى قسم الجراحة العامة تحت إشراف عاطف عبد الغنى رئيس قسم الجراحة.

وقال مصطفى القاضى فى البيان بأن الحالة تعد من الحالات النادرة والتى كان يصعب معها التعامل فى البداية، وكانت نسبة النجاح ضئيلة لأبعد الحدود لكن الأمل والثقة فى الله ساهمت فى نجاح عملية التوصيل وتخطى كل المصاعب الطبية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة بنها توقع عقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإنشاء 10 غرف عمليات

اخبار القليوبية

اخبار مصر

جامعة بنها

مستشفى بنها الجامعي

ذراع مبتورة




لا تفوتك
فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة