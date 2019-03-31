فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى ينجح فى إعادة توصيل ذراع مريض مبتورة بالكامل

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى فى إعادة ذراع مبتورة بالكامل لمريض، فى سابقة تعد الأولى من نوعها بمستشفيات جامعة بنها، حيث تعرض المريض لحادث نتج عنه بتر كامل الذراع، وتهتك شديد فى الساعد ووجود مسافات مفقودة وغير صالحة من الأنسجة سواء شرايين أو اوتار أو أعصاب.

وأكد الدكتور مصطفى القاضى عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، نجاح الجراحة بعد وصول الدم إلى طرف المريض.





وأوضح القاضى، أن المريض تم استقباله بمستشفى بنها الجامعى الاثنين الماضى، من مدينة زفتى بمحافظة الغربية يعانى من بتر كامل بذراع اليد اليمنى، وجرى بناء على ذلك إدخاله العمليات فوراً، حيث قام فريق كامل من جراحية الأوعية الدموية من الأطباء شادى صلاح، ومحمود جودة طبيب مقيم، ومحمد شحاتة، وأشرف فوزى بعمل اللازم وإعادة الذراع المبتورة بالكامل للمريض، حيث استغرقت الجراحة مدة 10 ساعات متواصلة، وتم بعدها إدخال المريض وحدة العناية المركزة تحت إشراف محمد الجزار مدير العناية المركزة، وخروجه المريض بعد يومين إلى قسم الجراحة العامة تحت إشراف عاطف عبد الغنى رئيس قسم الجراحة.

وقال مصطفى القاضى فى البيان بأن الحالة تعد من الحالات النادرة والتى كان يصعب معها التعامل فى البداية، وكانت نسبة النجاح ضئيلة لأبعد الحدود لكن الأمل والثقة فى الله ساهمت فى نجاح عملية التوصيل وتخطى كل المصاعب الطبية.